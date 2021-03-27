Три российские подлодки одновременно пробили лед в Арктике: что известно об экспедиции «Умка-2021»

Сообщение о «коллективном» походе наших атомных подлодок на «макушку» Земли стало одной из главных сенсаций последних дней. Фото: mil.ru

Сообщение о «коллективном» походе наших атомных подлодок на «макушку» Земли стало одной из главных сенсаций последних дней. Путин об этом сказал так: «Арктическая экспедиция не имеет аналогов в истории как советского периода, так и в современной истории РФ». А в чем же уникальность этой экспедиции? Какой была ее цель? Ходили ли раньше наши подлодки на Северный полюс и что там делали? Эти и другие вопросы задают «Комсомолке» читатели. Отвечаем.

1. Почему арктическую экспедицию назвали «Умкой»?

Суровые российские моряки не лишены чувства юмора. И в отличие от грозных названий, которые обычно дают своим маневрам и учениям, скажем, американцы («Удар дракона», «Северный меч»), наши флотские товарищи предпочитают добрые, миролюбивые названия. Когда придумывали название нынешней экспедиции, вспомнили о знаменитом советском мультфильме «Умка» (1969). Так звали главного «героя» - белого медвежонка. Тот фильм имел огромную популярность, из-за чего дети и их родители просили кинематографистов продолжения. Их просьба была удовлетворена, - появился и мультик «Умка ищет друга».

2. Главком ВМФ адмирал Николай Евменов доложил Путину о не имеющей аналогов арктической экспедиции «Умка-2021». А в чем ее уникальность?

А в том, что сразу три российских атомных лодки вместе всплыли из-под полутораметрового льда на ограниченном районе радиусом 300 метров. К тому же одна из лодок «пальнула» учебной торпедой из-подо льда и образовала полынью. В точке всплытия торпеды (ее подняли на борт лодки) появился пролом. А это крайне важно на тот случай, если в случае реальных боевых действий субмарине надо будет быстро всплыть для ракетной стрельбы, но подходящей полыньи не будет. Кроме того, район всплытия наших лодок с воздуха прикрывали истребители МиГ-31 (кстати, они вооружены новейшими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал»). Пара наших «ястребков» долго кружила над Северным полюсом, - их даже пришлось дозаправлять горючим прямо в воздухе.

Главком ВМФ адмирал Николай Евменов доложил Путину о не имеющей аналогов арктической экспедиции «Умка-2021». Фото: mil.ru

3. Это правда, что когда-то первыми проломили лед и всплыли на Северном полюсе американские субмарины?

Нет, неправда. Так говорят наши военно-морские историки. А правда в том, что американцы действительно очень хотели стать первыми, кто не только добрался бы под водой до Северного полюса, но и всплыл там. В 1957 году атомная подлодка США «Наутилус» отправилась в подледный поход, но самой северной точки планеты не достигла. И не всплыла. Через год Северный полюс «Наутилусу» покорился, но опять-таки всплыть американцам не удалось. Еще через год такую же попытку предприняла другая американская субмарина — «Skate». 17 марта 1959 года она всплыла, но сделала это аж в 40 милях от Северного полюса. Ближе подобраться не сумела.

4. А какая подлодка все-таки первой всплыла непосредственно на Северном полюсе?

В июле 1962 года первой пыталась сделать это советская атомная подводная лодка К-3. В подводном положении она прошла над точкой Северного полюса. Но всплыть именно в этой точке не смогла. Мешали толстенные льды. Всплыть К-3 удалось лишь в паре десятков миль от от заветного места. И тогда было решено максимально подобраться к полюсу, а там пробить искусственную полыньи в толще льда с применением боевых торпед с повышенной мощностью заряда. Однако эту задумку выполнить не удалось. Командир похода получил указание из штаба Северного флота срочно возвращаться в базу. Это было вызвано визитом на Северный флот первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева и министра обороны СССР маршала Родиона Малиновского. Еще до приезда Хрущева на флот адмиралы победоносно доложили ему, что «наши подводники уже на полюсе», а в то, где они всплывали, он не вникал. Главное – «мы утерли нос американцам!». И щедро осыпал личный состав К-3 наградами.

Указом Президиума Верховного Совета СССР начальник похода контр-адмирал Петелин, командир АПЛ К-3 капитан II ранга Жильцов, командир электромеханической боевой части подводной лодки капитан II ранга Л. А. Тимофеев были удостоены звания Героя Советского Союза. Орденами и медалями были награждены и все другие члены экипажа. И все же всплыть непосредственно на полюсе через год удалось другой советской атомной подлодке - К-181 (командир - капитана II ранга Сысоев). Начальником похода был назначен командующий Северным флотом контр-адмирал Касатонов. К-181 29 сентября 1963 года всплыла в разводье, находившемся точно над географическим Северным полюсом. После возвращения К-181 на базу ее командиру было присвоено звание Героя Советского Союза.

Такие походы были еще при СССР. Но не было сразу трех лодок, всплывших в одной точке. Фото: mil.ru

5. А разве раньше не было «группового» похода советских или российских субмарин к Северном полюсу подо льдами и со всплытием?

Такие походы были еще при СССР. Но не было сразу трех лодок, всплывших в одной точке. В 1978 году две подводные лодки впервые в советском флоте вместе ходили подо льдами Арктики на полюс. А в 1984 году из того же района полюса был проведен первый учебный пуск ракет.

6. Зачем наши подлодки ходят на полюс?

Арктический регион имеет стратегическое значение для обороноспособности России. В случае начала войны с США самая короткая траектория для стрельбы ракетами по вражеской территории пролегает через Арктику. Ведь одно дело, когда ракета летит из глубины территории России, и совсем другое, когда субмарина запустит ее, находясь не очень далеко от американских берегов.

По сути - в подбрюшье противника. Противоракетная оборона США вряд ли вовремя среагировать сможет.

Тем более, что наша лодка будет выходить на «огневой рубеж» подо льдом, где ее не так просто обнаружить.

7. Что рассказывают подводники, ходившие на Северный полюс и всплывавшие там?

Вот как рассказывал о своих впечатлениях о подледном походе К-3 на «макушку земли» один из его участников - Геннадий Чуфырев. Он был тогда старшим лейтенантом, командиром группы автоматики и телемеханики:

- Полынья для подводников в Арктике — это луч света в темном царстве. Любому всплытию во льдах предшествует поиск приемлемой полыньи. Помимо специальной аппаратуры для этого часто используют и визуальное наблюдение. На «К-3», например, установили специальный пост «вверхсмотрящих». Его возглавлял старший помощник Геннадий Первушин. Он смотрел в перископ и докладывал командиру, когда обнаруживал просвет. Первушин также определял на глазок размеры полыньи. С учетом того, что длина подлодки 104 метра, соответственно и полынья должна быть таких же размеров.

Каждый из нас почти физически ощущал эту толщу льда над нами. Мы все прекрасно понимали: если случится какая-то неисправность, требующая немедленного всплытия, шансов спастись совсем мало. Ведь над нами было 8—12 метров мощного, так называемого пакового льда.

Найти подходящую полынью — еще полдела. Основная сложность заключалась в том, чтобы не проскочить «окошко» и при всплытии точно вписаться в его размеры. Если подлодка проскакивала полынью, то приходилось возвращаться назад и опять искать ее. На это уходило время, ветром сносило льдины, а течением - лодку.

Подплыв под полынью, лодка начинала медленное всплытие. Наибольшую опасность при всплытии в паковом льду представляли свисающие с нижней кромки льда огромные остроконечные сталактиты длиной до 25 метров. При неаккуратном всплытии они могли запросто повредить легкий корпус подлодки.

Арктический регион имеет стратегическое значение для обороноспособности России. Фото: mil.ru

8. А какой еще смысл, кроме чисто военного, есть в походах российских подлодок на Северный полюс?

Сейчас все сильнее разгорается схватка за Арктику, где сосредоточено более 30% мировых запасов природных богатств. Львиная доля из них находится в российском секторе. Это не устраивает США, которые считают такое положение «несправедливым» и претендуют на свою долю.

Их генералы и политики призывают Белый дом и Пентагон «остановить интервенцию русских в Арктике». Кроме того, в Вашингтоне категорически не соглашаются с тем, что Северный морской путь почти полностью принадлежит России и считают его «международным». Москва призывает США соблюдать мировые правила судоходства в своих территориальных водах, но американцы отвечают – «плевать мы хотели». Ситуация накаляется. США проводят в Арктике военные учения с такой нарастающей активностью, что министр обороны России Сергей Шойгу даже предположил, что за обладание территориями Арктики придётся вести вооружённую борьбу. И прежде всего – с Соединёнными Штатами. Поэтому за последние годы Россия очень серьезно укрепила свои военные позиции в Арктике. Появились новые базы и объекты, создано много образцов специальной – арктической боевой техники (сухопутной, морской, авиационной). В северных широтах регулярно проводятся учения с учетом особенностей региона и возможных военных угроз.

9. Как-то в печати мелькнуло сообщение, что американская субмарина примёрзла к арктическим льдам. Этому можно верить?

Можно. Этот курьёзно-анекдотический случай действительно произошёл в 2017 году, во время учений в Арктике. Американцы то ли ошиблись в навигации, то ли понадеялись на крепость корпуса своей подлодки, попытались всплыть среди сплошных льдов. Субмарина пробила лёд, но застряла и, не имея возможности манёвра, быстро примёрзла. Намертво. Вызванные американские спасатели с пилами для льда самостоятельно тоже справиться не могли и призвали на помощь россиян. Они и высвободили незадачливых «морских волков» из ледового плена. История умалчивает о том, сколькими ящиками коньяка и какой марки расплачивался американский военный флот с российским военными моряками за «братскую помощь»…

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