Трусова остается у Плющенко. Похоже, это единственно верное решение

На чемпионате мира после произвольной программы, где Александра Трусова исполнила три четверных прыжка из пяти, ее первым делом спросили о будущем. Фото: REUTERS

На чемпионате мира после произвольной программы, где Александра Трусова исполнила три четверных прыжка из пяти, ее первым делом спросили о будущем. Всех прежде всего интересовало, остается ли Саша «Ангелом Плющенко» или будет готовить побег, как Алена Косторная. У Трусовой уже был заготовлен ответ. «Не собираюсь ничего менять. В олимпийский сезон остаюсь у Плющенко», - заявила она. И кажется, это очень правильное решение.

ЕСЛИ УХОДИТЬ, ТО КУДА?

Если уходить от Евгения Плющенко, то куда? К кому? Проситься обратно к Этери Тутберидзе? Но даже, если возьмут – зачем? У Этери Георгиевны в олимпийском сезоне сразу пять воспитанниц будут сражаться за место в сборной России. К Анне Щербаковой добавятся Камила Валиева, Майя Хромых и Дарья Усачева, а есть еще «блудная дочь» Алена Косторная. Тутберидзе – гениальна, и доказывает это каждый год. Но и у ее возможностей есть пределы. Брать шестую претендентку на медали с очень хорошими амбициями, это значит урезать внимание к остальным. Это значит, у Щербаковой, Валиевой Косторной и всех-всех-всех будет меньше льда, будет меньше времени, меньше идей... А у самой Трусовой у Тутберидзе всего этого будет намного меньше, чем у Плющенко.

А какие есть еще варианты у Трусовой, кроме «ангелов» и «Хрустального»? Теоретически – Мишин. И, честное слово, было бы очень интересно посмотреть, что мог бы сделать Алексей Николаевич с Сашей. Но чтобы Мишин приютил беглянку от своего самого звездного ученика? Как-то не верится. И крайне рискованный для олимпийского сезона переезд в Санкт-Петербург тоже кажется фантастической идеей.

А у Плющенко у Трусовой будет лед, будет все самое лучшее, и безграничное внимание. Хотя бы потому что Саша для Евгения Викторовича после провала с Косторной – последний шанс быстро сделать тренерское имя.

ПЛЮЩЕНКО-ТРУСОВОЙ: «ГОРЖУСЬ ТОБОЙ»

Сам Евгений Плющенко оценил жест Трусовой, ее слова, и вырванную в безумной погоне медаль. Все и так вокруг говорят, что Тутберидзе может не считать Плющенко-тренера за соперника. А останься Александра 12-й или будь даже четвертой-пятой, реплики об очередном провале «ангелов» звучали бы все громче и громче. А тут «бронза», победа в произвольной программе, а значит, все-таки успех.

И не стоит удивляться, что в Инстаграме Плющенко написал очень эмоциональный пост. В каждом его слове можно разглядеть благодарность к Трусовой.

- Единственная девочка, кто прыгнул четверные на этом Чемпионате Мира! – написал Плющенко. – Первая по Произвольной программе после волнительной и очень обидной для тебя ошибки в КП и 12 места! Русская ракета, за четверными прыжками у девочек - БУДУЩЕЕ фигурного катания! Я уверен, что твоя мечта сделать 5 четверных в ПП обязательно исполнится! Начало положено! Сильная, смелая, уникальная, горжусь тобой!

Уходить после такого признания глупо. В «ангелах» точно будут делать все, чтобы Трусова оказалась на Олимпиаде. Теперь это Плющенко нужно еще больше, чем самой Саше.

ПЯТЬ КВАДОВ – ЭТО ДОРОГА НА ОЛИМПИАДУ?

А потом, только Плющенко может до конца понять стиль Трусовой. Вы же помните Олимпиаду-2010. И то, как Лайсачек без четверных обошел Евгения в борьбе за «золото». Тогда мир фигурного катания треснул и распался на две половины – «лириков», кто восхищался дорожками Лайсачека, и «физиков», кто ставил превыше всего прыжки Плющенко.

Теперь похожее разделение провоцирует Трусова. Одни видят в ее стремлении запихнуть в произвольную программу пять квадов полное пренебрежение к связкам и капризно морщатся от такой неэстетичности. Другие напоминают, что фигурное катание – это прежде всего спорт. И такие, как Александра с мощным арсеналом четверных, двигают его вперед. Так кто поддержит Сашу в этой борьбе с земным притяжением больше, чем Плющенко?

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