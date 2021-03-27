«У нее почернели руки и ноги»: Студентка лежала в больнице с обморожением, а потом оказалась в психиатрии

Адвокаты Кристины Кравцовой считают, что так медики пытаются скрыть свои ошибки в лечении девушки Фото: Личный архив

Весьма странная история сейчас развивается в Москве. Родственники пытаются вернуть домой 20-летнюю студентку Кристину Кравцову, которую лечили от обморожения, а затем внезапно увезли в психиатрию - суд принял решение о принудительной госпитализации.

Со слов родных девушки, события развивались следующим образом.

- 10 марта, в среду, Кристина уехала на учебу (она учится на втором курсе Первого медицинского университета имени Сеченова). В 14:30 она позвонила матери и сказала, что едет домой на метро и у нее садится телефон. После этого девушка исчезла.

- Вечером родители поехали подавать заявление в полицию и обратились за помощью к добровольцам «Лиза Алерт».

- Около полуночи девушку привез домой, в загородный поселок, случайный таксист. По словам мужчины, он увидел девушку у метро Рассказовка и она попросила о помощи.

- По словам родных, Кристина находилась в полуобморочном состоянии, не могла ничего объяснить, ее ноги и руки почернели. Кравцовы считают, что девушка упала в обморок и какое-то время пролежала на улице (в тот день был мороз до -26 градусов).

- Вызвали скорую. Кристину госпитализировали.

- В ГКБ №17 девушке поставили диагноз «обморожение конечностей». Была вероятность, что один из пальцев на ноге придется ампутировать.

- На следующий день Кристина общалась с мамой по телефону, в том числе по видеосвязи. Но в какой-то момент прислала фото, на котором у нее очень сильно опухло лицо.

- Рано утром следующего дня родственникам Кристины Кравцовой сообщили, что она находится в реанимации. По словам врачей, девушка пыталась убежать из больницы, а когда ее пытались удержать, укусила кого-то из медиков. В ГКБ вызвали психиатрическую бригаду.

- Родных к девушке не пустили.

- Адвокат Кравцовой Дмитрий Джулай сообщил, что в его распоряжении есть 53-минутная аудиозапись общения Кристины и врача-психиатра. Разговор проходит спокойно, после чего доктор ушел.

- Однако позже в больницу снова вызвали бригаду из психиатрии и девушку увезли в Психиатрическую клиническую больницу №1 имени Алексеева с диагнозом «острое полиморфное психическое расстройство».

- Никакой информации о состоянии девушки родным не давали.

- В понедельник, 15 марта, отцу Кристины удалось дозвониться до замглавврача психиатрической больницы - ему сообщили, что через 30 минут в Симоновском суде Москвы пройдет заседание, на котором будет решаться вопрос о ее принудительной госпитализации. (Вопрос в итоге решен положительно).

По мнению родных девушки и их адвокатов, госпитализацией Кристины в психиатрию врачи ГКБ №17 могут пытаться скрыть свои ошибки в ее лечении.

- Как это может быть, что девушка нормально общается со своими родными, потом ей резко становится хуже, она опухает, затем вдруг оказывается в реанимации, а потом ее увозят в психиатрию, - рассуждает адвокат Дмитрий Джулай.

По его словам, ситуация стала меняться в лучшую сторону, когда о случившемся с Кристиной Кравцовой начали писать журналисты.

- Вчера вечером, 27 марта, нам удалось добиться перевода Кристины из «Алексеевки» в частную платную психиатрическую больницу, - рассказал адвокат «Комсомольской Правде». - Сейчас она должна пробыть там около недели, прийти в себя, отойти от препаратов, которые ей кололи. Мы считаем, что девушка психически абсолютно здорова.

- Вопрос об ампутации обмороженных конечностей уже не стоит?

- С этим, слава богу, все уже в порядке.

ОФИЦИАЛЬНО

Департамент здравоохранения Москвы:

«Информация о том, что пациентке при госпитализации в ГКБ №17 не была оказана вся необходимая помощь, и в больнице произошла врачебная ошибка, абсолютно не соответствует действительности. Пациентке была оказана вся необходимая медицинская помощь в соответствии с диагностированным заболеванием и установленными алгоритмами лечения, что зафиксировано в истории болезни пациентки. С матерью пациентки неоднократно общались представители больницы, ей были даны подробные разъяснения по проведенному лечению…

Основанием для госпитализации в психиатрическую больницу может служить только наличие психического расстройства, лечение которого возможно лишь в условиях психиатрического стационара с круглосуточным режимом наблюдения. Решение о госпитализации пациента в психиатрическую больницу без его согласия принимается исключительно судом».