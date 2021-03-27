Бой Александр Поветкин - Диллиан Уайт 27 марта 2021: прямая онлайн-трансляция матча-реванша за титул временного чемпиона мира по версии WBC

Поветкин снова сразится с британцем Уайтом. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Русский боксер Александр Поветкин продолжает свою карьеру. После того, как он одержал победу в бою с Диллианом Уайтом в августе 2020 года, все ждали а что дальше? Дальше еще выступления. Очередная встреча состоится на Гибралтаре против британца Диллиана Уайта. Поединок станет матчем-реваншем.

После того еще в ноябре боксеры должны встретиться вновь. Но потом пошли сдвиги из-за коронавируса у Поветкина. Новой датой была 30 января 2021. И вот поставлена точка. Бой Александр Поветкин Диллиан Уайт пройдет в ночь с 27 на 28 марта 2021 года по московскому времени.

Когда пройдет бой Александр Поветкин Диллиан Уайт 27 марта 2021

Поединок Александр Поветкин Диллиан Уайт состоится вечером 27 марта 2021 года по московскому времени. Его начало примерно после полуночи 28 марта.

Время начала боя Александр Поветкин Диллиан Уайт 27 марта 2021

Встреча в ринге между Диллианом Уайтом и Александром Поветкиным ожидается примерно после 00:15 по московскому времени 28 марта 2021 года.

Счет боев Диллиана Уайта и Александра Поветкина

Уайт провел на профессиональном ринге 28 боев, 27 раз победил, 18 нокаутом, 2 раза проиграл. У Александра Поветкина 39 боев, 36 победные, 24 нокаутом, 1 ничья и 2 поражения.

Прогноз на бой Александр Поветкин Диллиан Уайт 27 марта 2021

Диллиана Уайта видят фаворитом поединка. 67% вероятность того, что он выиграет.

Место боя Александр Поветкин Диллиан Уайт 22 августа 2020

Битва между Александром Поветкиным и Диллианом Уайтом пройдет 27 марта 2021 в Гибралтаре в рамках большого вечера бокса "Битва на скале".

Прямая онлайн-трансляция боя Александр Поветкин Диллиан Уайт 27 марта 2021

Проследить за ходом встречи Александра Поветкина и Диллиана Уайта онлайн стоит в прямом эфире канала РЕН-ТВ, начиная с 22:00 по московскому времени 27 марта 2021 года. Это будет боксерское шоу, где пройдут три поединка. Ну а сам же поединок стартует примерно в 00:15.