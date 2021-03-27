Бой Александр Поветкин - Диллиан Уайт 27 марта 2021: прямая онлайн-трансляция матча-реванша за титул временного чемпиона мира по версии WBC

Поветкин снова сразится с британцем Уайтом.
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Русский боксер Александр Поветкин продолжает свою карьеру. После того, как он одержал победу в бою с Диллианом Уайтом в августе 2020 года, все ждали а что дальше? Дальше еще выступления. Очередная встреча состоится на Гибралтаре против британца Диллиана Уайта. Поединок станет матчем-реваншем.
После того еще в ноябре боксеры должны встретиться вновь. Но потом пошли сдвиги из-за коронавируса у Поветкина. Новой датой была 30 января 2021. И вот поставлена точка. Бой Александр Поветкин Диллиан Уайт пройдет в ночь с 27 на 28 марта 2021 года по московскому времени.
Поединок Александр Поветкин Диллиан Уайт состоится вечером 27 марта 2021 года по московскому времени. Его начало примерно после полуночи 28 марта.
Встреча в ринге между Диллианом Уайтом и Александром Поветкиным ожидается примерно после 00:15 по московскому времени 28 марта 2021 года.
Уайт провел на профессиональном ринге 28 боев, 27 раз победил, 18 нокаутом, 2 раза проиграл. У Александра Поветкина 39 боев, 36 победные, 24 нокаутом, 1 ничья и 2 поражения.
Диллиана Уайта видят фаворитом поединка. 67% вероятность того, что он выиграет.
Битва между Александром Поветкиным и Диллианом Уайтом пройдет 27 марта 2021 в Гибралтаре в рамках большого вечера бокса "Битва на скале".
Проследить за ходом встречи Александра Поветкина и Диллиана Уайта онлайн стоит в прямом эфире канала РЕН-ТВ, начиная с 22:00 по московскому времени 27 марта 2021 года. Это будет боксерское шоу, где пройдут три поединка. Ну а сам же поединок стартует примерно в 00:15.