Российские борцы завоевали 12 золотых медалей на Кубке мира по самбо

Кубок мира «Мемориал Анатолия Харлампиева» назван в честь одного из основателей самбо – Анатолия Харлампиева. Соревнования были учреждены в год проведения Олимпийских игр в Москве – в 1980-м. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

В российской столице завершился кубок мира по самбо «Мемориал Анатолия Харлампиева». Он проходил 25 – 26 марта. Соревнования прошли в трех дисциплинах: мужском, женском и боевом самбо. В них приняли участие около 300 спортсменов из 16 стран. За медали боролись борцы из Армении, Бахрейна, Беларуси, Болгарии, Греции, Грузии, Казахстана, Камеруна, Киргизии, Молдовы, России, Румынии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

В течение двух дней был разыгран 21 комплект медалей в разных весовых категориях.

По итогам схваток российские самбисты завоевали 18 наград, 12 из которых – золотые, четыре – серебряные и две – бронзовые.

В этом году проведение Кубка мира отличалось тем, что страны-участницы могли представить на соревнованиях два состава команд, то есть в одной и той же весовой категории могли выступать сразу два представителя от страны. Кроме того, турнир впервые прошел в новых международных весовых категориях.

Поединки велись в присутствии зрителей - с 50% заполняемостью зала. Такое решение было принято организаторами в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране и в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Кроме того, все желающие могли наблюдать схватки в прямом эфире на сайте и в социальных сетях Международной федерации самбо (ФИАС) и на телеканале «Матч.Боец».

Организаторами мероприятия стали Министерство спорта России, Департамент спорта и туризма Москвы, Международная федерация самбо (ФИАС), Всероссийская федерация самбо (ВФС) и Федерация самбо Москвы. Генеральный партнером турнира стала компания «Роснефть».

СПРАВКА «КП»

Кубок мира «Мемориал Анатолия Харлампиева» назван в честь одного из основателей самбо – Анатолия Харлампиева. Соревнования были учреждены в год проведения Олимпийских игр в Москве – в 1980-м. С 1983 года за победу на Кубке мира спортсмены получают звание мастера спорта международного класса.