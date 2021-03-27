Россия билась со Словенией в Сочи. Дзюба - забил Облаку. Фото: REUTERS

Если в конце 2020 года сборная России по футболу испытывала ряд проблем и завершила его крайне неудачной игрой в Сербии в рамках Лиги Наций, уступив со счетом 0:5, то восстановив силы за зиму, наши провели уже два поединка, дав нужный результат. Вслед за победой на Мальте со счетом 3:1 последовала успешная игра на своем поле в отборочном турнире ЧМ-2022.

За сборную Словении играл один из лучших вратарей мира Ян Облак. Фото: REUTERS

Сборная Словении, которая пару дней назад разбила Хорватию, выиграв с минимальным счетом 1:0, проиграла россиянам со счетом 1:2. У нас главным героем поединка стал капитан — Артем Дзюба забил дважды, отличившись на 26-й и 35-й минутах поединка. Причем, второй мяч стал юбилейным для россиян в рамках отборочных турниров на чемпионаты Европы и мира. Потому что он — 500-й.

Штаб сборной России перед стартом поединка. Фото: REUTERS

Словенцы после дубля Дзюбы ответили быстрой атакой и голом Иличича. Но — больше ничего не произошло в этой игре. Российская команда одержала победу со счетом 2:1 над Словенией и с 6 очками уверенно задала темп гонке за место на чемпионате мира 2022. Хорваты, которые носят звание вице-чемпионов мира, уже успели потерять очки. Но их встреча с нами — еще впереди.

Защитник сборной Словении Миха Мевля чувствовал себя как дома, т.к. играет за ФК "Сочи". Фото: REUTERS

Поединок на поле «Фишта» вызвал большой интерес у зрителей. На игру пришли по официальным данным 13 008 человек. Для европейского футбола, где поединки проводятся сплошь без зрителей — нереальный результат.

Капитан "Спартака" Георгий Джикия и в сборной России - не последний человек. Фото: REUTERS

Теперь следующий поединок россияне проведут через три дня — против Словакии. И на этом выступления сборной в марте завершатся. Дальше будет уже только подготовка к чемпионату Европы по футболу 2020.

В матче со Словенией борьбы было - очень много. Фото: REUTERS

На игре против словенцев было более 13 000 зрителей. Фото: REUTERS

Артем Дзюба - автор двух голов в ворота сборной Словении. Фото: REUTERS

Наши победили со счетом 2:1 словенцев. Фото: REUTERS