Аман Тулеев - о трагедии в «Зимней вишне»: Там погибла моя племянница Таня. А меня хотели сделать стрелочником. Не пускали потом даже положить цветы

Аман Тулеев пришел почтить память погибших в «Зимней вишне». 25 марта 2021 года Фото: Личный архив

-... Лично для меня политик Аман Тулеев всегда был на виду. Я два года служил в советской армии в Туркмении, где вы родились- в Кизыл-Арвате. Аман Гумирович, помните такой город?

- Да, конечно, Александр. Я хорошо знаю Туркмению… А в каких войсках?

- В пехоте. Дважды с президентом Владимиром Путиным там бывал - в Туркмении. И потом, почему я за вами всегда внимательно наблюдаю... Это был 1990-й, май, первый съезд народных депутатов РСФСР. Я брал у вас интервью.

- И я вот посмотрел вашу фотографию. Мы часто пересекались, я вас вспомнил. Поэтому, пользуясь случаем, хочу вас пригласить к нам в Кузбасс в гости.

- Спасибо большое. Я все понял. Вернемся к этой печальной годовщине – три года спустя после трагедии.

НАША СПРАВКА

Пожар в Торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл 25 - 26 марта 2018 года на площади 1600 квадратных метров - с последующим обрушением кровли, перекрытий между четвёртым и третьим этажами. Пожару был присвоен третий номер сложности по пятибалльной шкале, а на территории Кемеровской области был введён режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Погибли 60 человек, из них 37 детей.

«... А 23 года назад у меня погиб младший сын Андрей»

- Аман Гумирович, та трагедия обожгла всю Россию. И сейчас, спустя три года, мы вспоминаем об этом с болью.

- Александр! Я от души, как перед иконой, вот рассказываю...

Во-первых, это для нас не только общая трагедия всех.

А если так касаться, - это и личная трагедия нашей семьи, потому что там погибла племянница наша – любимая Таня. Ей всего-то навсего 11 лет. Очень тяжелое состояние у супруги было.

А у меня, ну, после операции, понимаете, сложно себя чувствовал... (В это же время Тулееву сделали две операции на позвоночнике, он передвигался на костылях. - А.Г.)

Во-вторых, как шарахнуло тут, значит, поначалу говорили, что погибли четыре человека. А потом как посыпалось!

В конечном итоге, вылилось в цифру - 60 погибших. 37 детей...

Я глубоко сопереживаю тем, кто потерял близких и родных, понимаю эту трагедию, потому что 23 года назад у меня погиб младший сын Андрей. А боль у нас, с супругой, такая же... И вот это состояние людей мне понятно через личную трагедию.

- Скажите, вы сейчас бываете на этом месте? Где была «Зимняя вишня». (После страшного пожара здание ТЦ снесли, на этом месте теперь - парк.) Извините, может, буду не совсем тактичные вопросы задавать.

- Конечно, бываю я там. Вот сейчас был в день трагедии. Каждый раз приезжаю.

В первый раз, когда приходил с венком, 60 роз там было, по количеству погибших, - но меня не пускали, честно говоря. Это сразу после трагедии. Почему запретили? Я до сих пор не пойму, какая-то бесчеловечность. С чем это связано?

- Кто не пускал? Полиция?

- Полиция, да. Но сказали, что - указание вроде у них. Они так ссылались.

А я просто не мог припарковаться. А мне надо было поближе, потому что с тростью ходить там не будешь же, проваливаешься в снег.

А дальше, когда положил я на второй день вот этот букет скорбный (просто детали вспоминаю) - его через два часа… То есть, я уехал и букет сразу убрали.

Потом, на вторую годовщину, правда, не стали этим заниматься. Я приезжал, как положено. А сейчас - третья годовщина, я поехал. Как обычно с сослуживцами, с коллегами. Положил букет. Написал, что от семьи Тулеевых. Постоял минутой молчания. Фотография такая есть.

У меня связь со всеми родственниками погибших. Многие звонят. А один вот там, Андрей Чмыхалов - его младший брат там погиб. Он студентом был, я его помню, я его вел там ребенком. Музыкант, одаренный, талантливый. На свои деньги отправлял его в Туапсе на международный конкурс.

И он в этот день приехал. И отец ему сказал, говорит, ты иди к Тулееву. Поговори, поблагодари, потому что ну, по жизни мы там шли...

Андрей Чмыхалов, потерявший в “Зимней вишне» младшего брата, и Аман Тулеев Фото: Личный Архив

«50 лет назад ссыльная Марфа предупреждала»

- Скажите, а вот о чем вам думается в такие скорбные минуты, может, и часы?.. У вас столько потерь было в жизни. И пахал Тулеев больше 20 лет на таком посту тяжелом. И многие журналисты, я знаю, к вам очень хорошо относились и относятся. О чем вот мысли? Какие? Слезы о чем бывают?

- Понимаете, я трагедий-то много перенес. Ту же шахту «Распадскую» взять – там 91 человек погиб. (9 мая 2010 года. - А.Г.) Но это взрослые, это производство, это шахтеры. А тут-то ведь особое – 60, но из них 37-то детей! Детей, как наша племянница Таня, кто-то чуть постарше, кто-то чуть помладше. Вот это щемит-то, что дети. Понимаете?

А думаю, если честно, - ну, вот я, действительно, пахал.

Понимаете? Совесть у меня перед людьми и Господом чиста.

И я еще постоянно думаю, а почему у нас-то? Почему в нашем именно вот регионе? Регионов-то 85, а произошло - здесь! И всегда вспоминаю...

50 лет назад сюда ссыльных послали. Тут поселок Улус есть древний, под городом Кемерово. И ссыльную звали Марфа. Она 50 лет назад точно предупредила дату трагедии. Точно! И чуть ли не время обозначила. И до сих пор живые ее близкие и родственники, которые об этом говорят. И даже в нашей местной газете об этом написали...

Ну, тут, Господи, за три дня скажут – никто не поверит. А тогда... Понимаете? Это все проложено, значит, было.

И вот эти мысли вперемешку у меня идут. Вроде и предупреждение было. И делали все.

Ну, с моей стороны - сколько я мог, я еще раз повторяю, - ну, нет у меня, как сказать, что я в чем-то нарушил. Этого даже близко нет.

- А почему - тогда? Почему произошло?

- Да потому что, понимаете, считаю, будто специально выстроена ловушка, чтобы люди там погибли.

Если бы вы видели это здание, во-первых, оно городская собственность – первое. Город отвечает, вообще-то, за все это. А то все молчат в тряпочку.

Но - смысл: там все с нарушениями. Начиная от приемки, от строительства, потом ни с того ни с сего этот крупный торгово-развлекательный центр стал малым средним бизнесом. Потом появились вот эти указания, помните: перестаньте кошмарить бизнес?! И запретили там на три года подходить к ним, хотя потом сказали, что - да нет, вроде это касалось финансов, не касалось пожарной безопасности.

Но все-то восприняли, что не лезьте, не проверяйте, у всех в башке это отложилось.

Вот это все вперемешку у меня идет...

Второе – тут же мысль. Почему - так? Почему на четвертом этаже? На самом верхнем этаже этот кинозал? Почему он был закрыт? Где это видано, чтобы двери были закрыты, там дети!

Почему вентиляция работала в обратном направлении, она, наоборот, загоняла воздух внутрь этого пожара. Почему температура возгорания - сразу 700 градусов Цельсия. Сходу! Это же вообще кошмар! Такого даже… Понятно, пластмасса, химия там, все. Но не столь же быстро.

Ну, а дальше, там - любому человеку очень трудно, лабиринт, можно запутаться. То есть, все, что можно нарушить, все нарушили.

И сейчас вот 15 человек находится под следствием. Основные виновники названы. Но уже три раза суд откладывается по каким-то причинам.

А основной собственник как сидел за границей, так и сидит. И понятно, никто его не достанет. И вот это все в голове крутится.

«Бог един, а я верующий»

- Вы крещеный, я так понял.

- Я верующий, слушай, Бог един.

- А о чем вы молитесь единому Богу?

- Молюсь об одном. Я к Кузбассу отношусь, как к живому организму. Как к живому человеку. И я всегда вот просил и Господа, и сейчас прошу... Защиты и благословения кузнецкой земле. Защиты шахтеров, которые постоянно в опасности, под землей на глубине 800 метров работают. Это постоянно.

И, конечно, прошу защиты и благословления своей семье, детям, внукам.

- А что вам снится в такие трагические годовщины, вот в тяжелые дни?

- Вы знаете, я когда-то работал на железной дороге. Еще пацаном был, приехал с Кубани. Все хохотали: диплом с отличием, а я в Сибирь поехал. И работал на станции Мундыбаш, я там долго работал, переводил паровозы на тепловозы, тепловозы на элестровозы, при мне все. И вот у меня был случай.

Тогда стрелочники были, вручную стрелки переводили. И они доложили, что принимайте поезд, докладывают командиру смену, пусть свободен. И я открыл зеленый сигнал, поезд мчится, а навстречу ему на путь, на который нужно принимать состав, идет паровоз. Ну, я растерялся, ну, пацан. Схватил этот фонарь, и когда вот круги делаешь, то там вроде остановись.

Слава Богу, Господь есть, сзади стоял заместитель начальника станции, он успел перекрыть этот зеленый сигнал на красный. Поезд остановился. А если бы нет, там поселка не осталось бы, паровоз - на паровоз.

И вот, когда что-то случается, мне всегда одно и то же снится, будто этот поезд идет на занятый путь. И паровоз на паровоз - летят. Понимаете? Я в поту просыпаюсь, в страхе и уже все, я уже знаю, что что-то не то.

«Кивать на кого-то не привык»

- Тулеев не стрелочник во всей этой истории?

- Кивать, допустим, на кого-то? Но я, во-первых, не привык к этому, во-вторых, ну, воспитан так. Брать удар на себя.

Взять тот же митинг, который сразу тогда собрали. Многие, правда, против меня там были. Чуть ли - не к «расстрелу» Тулеева! А он, вообще-то, там готовился во многих городах, районах, но там они не прошли типа…

- То есть вы себя стрелочником не считаете.

- Я – нет.

Но ваш-то брат-журналист из меня крайнего сделали, вы же понимаете, травля какая началась?

У Тулеева, дескать, яхты, у него… Тут два поселка есть Мазурово и Тулеево, тысяча людей живет. Они сказали, что это «крепостные». И - «деревня Тулеева, тайга Тулеева, озеро Тулеева» там. И пошло-поехало.

Я обратился в Генеральную прокуратуру, говорю: ты проверь эти яхты, там - поселки кому принадлежат, тайга эта. Проверили. Написали мне: Тулеев, ты там чист, не переживай и спи спокойно. Но нигде же не поместили. На официальном сайте. На кого-то завели уголовное дело - за клевету и оскорбления? Не завели. И так это сейчас и висит в интернете...

Но я еще раз, Александр, хочу сказать, что митинг тот, три года назад – хорошо спланированная, подготовленная провокация, политическая. Вот политическая - на горе и на трагедии людей. Ну, откуда эти спортсмены, эти молодцы, заготовленные транспаранты, откуда эти мегафоны, рупоры и так далее.

Почему говорят, а вот массовость была. Да какая массовость! Я в этот митинг заслал 700 своих работников областной администрации, городской, районных администраций. Они ходили и слушали, о чем говорят, чтобы принести мне достоверную информацию. Как всегда, вы знаете, правоохранительные органы – есть одетые по форме, а есть переодетые, которые всегда там в этих митингах, в том числе, и на этом были.

Вот это создало массовость. А требования-то были не ко мне, в принципе, это смазали на меня. И я молчал там, понятно...

- Ладно, Бог им судья. Тулеев остается все равно политиком федерального масштаба, на мой взгляд, свидетельство тому - и наш с вами разговор. И - эта наша с вами публикация.

«Зимняя вишня» не стала уроком?

- Все ли сделано для того, чтобы такого, как в «Зимней вишне», больше не было? В Кемерове, в других городах.

- Я считаю, что - нет. На первых порах, все встрепенулись. И в Кузбассе встрепенулись, многие центры позакрыли здесь.

А сейчас прошло время. Боль притупилась, трагедия отодвигается и расслабуха начинается. И вот я это вижу сейчас.

- А в чем она проявляется – эта расслабуха - в Кемерове, в других регионах?

- Да нужно постоянно, понимаете, как в народе говорят: драть, драть и драть. И при малейшем нарушении просто надо закрывать такие заведения, типа «Зимней вишни». Потому что по-другому не понимают вот люди, бизнес. А у нас там посмотрели, опять как обычно, кому-то взятку дали, кому еще что-то. Ладно, мы даем тебе срок такой-то - исправляй.

Я к безопасности по-особому отношусь, у меня это в крови, потому что я - железнодорожник. Инженер путей сообщения по образованию. И всегда у меня была безопасность движения пассажиров, грузов, - в крови. И это перенеслось и на мой стиль работы губернатором. И я, честно говоря, строго спрашивал, за что и нарывался на многих руководителей.

И, на мой взгляд, любое нарушение – надо закрываться. И не надо этих китайских предупреждений.

А сейчас опять начинается: нарушил, вроде ладно, это мелкое. Вот тебе там месяц или… Вот зачем? Сразу закрывать. Хватит, сколько можно испытывать.

- Понял. Я вот все, что почувствовал о своем герое, изложу на бумаге, на компьютере, точнее. Вам надо показывать текст или вы мне доверяете? И я сразу опубликую.

- Александр, мы же по жизни с вами столько пережили...

* * *

- Не забудьте, Александр, что я вас пригласил в гости.

- Да, это все записано на диктофон. И будет опубликовано.

- Тем более, не отвертишься.

- Спасибо вам огромное за беседу.

- Удачи, Александр. Здоровья!

- Не болейте! Аман Гумирович, держитесь.

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