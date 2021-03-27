Это точно несчастный случай? Почему делом о гибели рок-музыканта Александра Липницкого занялся Следственный комитет

О гибели Липницкого стало известно еще 25 марта. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

В субботу, 27 марта, в Подмосковье было найдено тело 68-летнего Александра Липницкого, одного из видных деятелей русского рока, экс-бас-гитариста группы «Звуки Му», культуролога.

Как мы уже сообщали ранее, о гибели Липницкого стало известно еще 25 марта. Очевидцы видели, как пожилой мужчина на лыжах и с собакой на поводке вышел на лед Москва-реки в районе поселка Николина Гора. Затем кто-то видел, как под человеком уже примерно на середине реки подломился рыхлый весенний лед.

Тело Липницкого искали в реке в течение трех дней.

В какой-то момент появилась версия, что на самом деле Липницкий упал в воду, когда пытался спасти своего пса - золотистого ретривера. Мы попробовали найти подтверждение этой информации.

- Наши сотрудники к поискам не привлекались, - сообщили «Комсомольской Правде» в пресс-службе подмосковного управления МЧС. - Тело мужчины искали сотрудники полиции и волонтеры.

Звоним в полицию.

- За комментариями вам нужно обращаться в Следственный комитет, - ответили в ГУ МВД России по Московской области.

Напомним, что вообще СК занимается расследованием убийств, преступлений против несовершеннолетних и экономических преступлений. То есть самыми серьезными делами.

- Доследственную проверку проводил Следственный комитет, потому что изначально речь шла об исчезновении мужчины, хотя сразу было очевидно, что произошел несчастный случай и никакого криминала в гибели музыканта нет, - объяснил «КП» источник в правоохранительных органах. - Есть очевидец, который видел, как мужчина провалился под лед. Сегодня нашли тело. Следов насильственной смерти на нем нет.

К слову, версия про спасение собаки не подтвердились. И самого пса до сих пор не нашли.

Александр Липницкий родился в 1952 году в Москве. Учился в одной спецшколе английского языка с Петром Мамоновым. Позже молодые люди организовали культовую в 80-е группу «Звуки Му». Липницкий на тот момент закончил журфак МГУ, начал организовывать подпольные рок-концерты и был знаком с музыкантами - Борисом Гребенщиковым, Виктором Цоем, Майком Науменко, Александром Башлачевым и другими. В 90-е и дальше Липницкий вел собственные культурологические проекты - программы на радио и ТВ, посвященные русскому року. Эксперты также отмечали, что Александр Липницкий был одним из крупнейших в России частных собирателей древнерусского искусства.

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