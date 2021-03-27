Бруклинский раввин женил несовершеннолетних и пошел под суд

Священнослужителя обвиняют в том, что он проводил свадебные церемонии и заключал религиозные браки между подростками Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Полиция Нью-Йорка начала расследование против хасидского раввина из Бруклина Йоэля Рота.

Священнослужителя обвиняют в том, что он проводил свадебные церемонии и заключал религиозные браки между подростками. При этом родители детей не знали ни даты свадьбы, ни имени и возраста будущего зятя или невестки.

Рот, возглавляющий йешиву (еврейское религиозное учебное заведение – Ред.) «Тиферес ха-Тора», считает, что ранние браки «уберегают мальчиков от мастурбации».

Согласно показаниям многочисленных свидетелей, Рот способствовал заключению нескольких десятков подобных браков и лично проводил свадебные церемонии в нарушение закона.

В штате Нью-Йорк браки разрешены законом с 18-летнего возраста, разрешение суда в исключительных случаях могут быть выданы 17-летнему подростку.