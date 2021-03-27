"Спасла неродившееся дитя от мучений": Анастасия Волочкова чуть не умерла после аборта

Волочкова рассказала, что в 26 лет потеряла своего первенца Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Анастасия Волочкова прячет от публики разве что своего мужчину: все остальное у балерины напоказ, у нее, мол, нет тайн от публики. И даже то, о чем обычно предпочитают рассказывать на кухне или на исповеди, для Анастасии не является запретной темой. Так и случилось в очередном выпуске программы "Секрет на миллион": королева шпагатов раскрыла все свои тайны, вплоть до самых интимных. Так, оказалось, что у звезды балета и бизнесмена Игоря Вдовина, которого Волочкова называет теперь не иначе, как альфонсом, могло быть двое детей.

- Когда Арише было пять лет, я снова забеременела, - рассказала героиня программы Лере Кудрявцевой и многомиллионной аудитории. - Но мы уже тогда жили не очень хорошо - к тому моменту Вдовин успел забрать у меня деньги (по словам балерины, бывший муж до сих пор должен ей 3 млн долларов. - Ред.). И я понимала, что у меня уже есть дочь, что я всю семью тяну на себе, а этот человек никогда не будет для меня опорой. Я осознанно пошла на этот шаг: где-то на сроке в полтора месяца сделала аборт.

Однако, больше всего в тот момент, как выяснилось, Волочкова переживала не о судьбе нерожденного ребенка: ее беспокоило собственное тело - ее "божественный инструмент",

- Я так боюсь больниц, и вдруг такая серьезная операция. Скажу честно, я после этого чуть не умерла. Я маме написала записку: остаток денег находится там-то, береги Аришу, - со слезами в голосе вспомнила Волочкова. - Я думала, что не выживу. Когда все закончилось, врач сказала моей маме: "У Насти очень сильное кровотечение, мы переживаем за ее жизнь". После наркоза я открыла глаза и увидела капельницу и маму с молитвенником над моей головой... Люди, вы можете себе такое представить? Мне в тот момент хотелось только умереть. Да, я взяла на свою душу грех, но я спасала это неродившееся создание. Я не хотела мучений для этого ребенка!

Кроме того, по признанию балерины, у нее мог быть еще один ребенок. Волочкова рассказала, что в 26 лет потеряла своего первенца - у нее случился выкидыш. После этого врачи прописали знаменитой пациентке гормональные таблетки: так Анастасия стала обладательницей пышной груди. Чтобы доказать ее натуральность, королева шпагатов не постеснялась тут же в студии раздеться за ширмой и пройти обследование у врача. Никаких имплантов специалист и правда не обнаружил.

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