В США зафиксирован резкий всплеск количества смертей от передозировок наркотиками

Специалисты также фиксируют увеличение количества обращений в службы неотложной помощи в связи с передозировками алкоголя Фото: REUTERS

Третий раунд выплат т.н. стимуляционных выплат повлек за собой в США резкое увеличение количества смертельных и несмертельных передозировок наркотиками.

Врачи и стражи порядка американских штатов Вирджиния, Огайо, Миннесота и др. напрямую связывают их с началом получения большинством американцев «вертолетных денег» - безусловных выплат от правительства размером в $1400 на человека.

- Мы уверены, что существует зависимость между очередными выплатами и передозировками, всплеск которых мы наблюдаем прямо сейчас. – заявила Fox News исполнительный директор Коалиции по борьбе со злоупотреблениями психоактивными веществам Лорен Каммингс. – Мы наблюдали подобный рост после первого и второго раундов отправки чеков.

Специалисты также фиксируют увеличение количества обращений в службы неотложной помощи в связи с передозировками алкоголя.

Лишняя наличность, поиск новых ощущений, скука, социальная изоляция – все это, по словам наркологов, создало идеальные условия для того, чтобы люди заканчивали свой жизненный путь из-за передозировок наркотиками,