Двери, как выяснилось, отшибают память. Фото: Shutterstock

Достаточно чуть отвлечься

С кем не бывало: открыл дверцу холодильника и смотришь внутрь, как баран на новые ворота. Почему? Потому, что забыл зачем туда полез. Или еще хуже: шел на кухню, а вспомнил об этом в туалете, куда и не собирался.

В одном из надоедливых рекламных роликов пожилой мужчина забывает зачем навестил соседку. Та, видимо, одного возраста с гостем, предлагает ему таблетки «для мозгов», которые сама употребляет. И якобы ничего не забывает.

Сюжет наводит на мысль, что в провалах памяти виноват начинающийся старческий маразм. Но дело, очевидно, не в нем. Ведь в раздумьях перед холодильником или где-нибудь еще – в схожих ситуациях – недоуменно замирают и молодые.

Искать объяснение весьма распространенному, но загадочному явлению человеческой психики ученые начали несколько лет назад. Но лишь недавно, похоже, разобрались в сути феномена, который получил название «эффект двери».

Автор термина - Габриэль Радванский (Gabriel A. Radvansky) – американский психолог из Нотрдамского университета (University of Notre Dame). Первые эксперименты он провел еще в 2006 году, убедив и себя, и окружающих, что «эффект двери» и в самом деле существует. Продолжил экспериментировать в 2011 году. И вместе с коллегами предложил гипотезу, которая 10 лет назад считалась весьма правдоподобной.

В ходе экспериментов добровольцы посредством компьютера, то есть виртуально, брали со стола некий предмет и переносили его на другой стол. С другого стола тоже что-то брали и переносили на следующий стол. И так много раз. При этом после того, как испытуемый брал предмет со стола, изображение этого предмета исчезало с экрана. Сам процесс переноса был невидим.

Окружающая экспериментальная среда была двух видов: одна большая комната со столами и много комнат, разделенных раздвижными дверьми. Участники эксперимента сначала «ходили» по большой комнате, потом – по комнатам. И время от времени отвечали на вопрос: какой конкретно предмет они взяли с одного стола и поставили на другой.

Чудо состояло вот в чём: передвигаясь от стола к столу, которые были расставлены в одном помещении – в большой комнате или в коридоре, добровольцы легко и быстро вспоминали, что именно они только что переставили. В «многокомнатном эксперименте» предметы, которые они выносили из одной комнаты и ставили на стол в другой, называли с трудом. Не все, конечно, «тупили», но многие - долго не могли его вспомнить. К собственному удивлению.

Маршруты передвижения добровольцев.

Вывод ученых: в провале памяти виноваты двери, через которые проходили испытуемые, перенося – пусть даже виртуально - те или иный предметы. «Эффект двери» - не трудно догадаться, что это он и был.

Радванский не успокоился. И повторил эксперименты. Добровольцы носили уже реальные предметы. Руками брали что-то со стола, прятали в коробку, чтобы не видно было, относили на другой стол, с него брали следующий предмет, клали его в коробку, несли дальше… Всё то же самое, как и в предыдущих экспериментах, только в натуре. И что? Тот же результат. И «эффект двери» в действии.

Ученые решили, что суть, конечно, не в мистическом влиянии дверного проёма на психику, а в смене обстановки. Мозг, привыкая к какой-то одной – например, к большой комнате со столами, особенно на неё не отвлекается. Но если среда вдруг становится иной, и человек попадает куда-то еще - в другую комнату, скажем, то мозг невольно начинает к ней «присматриваться», если так можно выразиться. Считает это событие главным. А чему-то, якобы второстепенному, уделяет несравненно меньше внимания. Отсюда и провал в кратковременной памяти.

Нужно сильно задуматься

Австралийские психологи из Университета Бонда (Bond University in Australia), которыми руководил профессор Оливер Бауман (Oliver Baumann), по началу вообще не поверили американским коллегам. В своих недавних экспериментах они «испытывали» добровольцев примерно так же. Те ходили то по одной большой виртуальной комнате, то по многочисленным, попадая в них через двери. Ничего не переставляли – просто докладывали ученым, какие предметы они там видели. И никакого явного «эффекта двери» не демонстрировали – вспоминали без особого труда. Уж не погорячились ли предшественники? Может быть, «загадочного феномена» и нет вовсе?

Всё встало, что называется, на свои места, когда добровольцам усложнили задачу. А именно предложили ходить, запоминать, но при этом вести обратный отсчет – от 100. Или перемножать в уме двузначные числа. «Эффект двери» тут же проявился – в той же мере, что и у американцев. А это позволило их дополнить.

Согласно новому – австралийскому - объяснению, смены мизансцены недостаточно для того, чтобы «эффект двери» полноценно проявился. Мозг должен быть основательно чем-то загружен. Переполнен раздумьями. Иными словами, тот, кто вспоминает, что именно ему было нужно в холодильнике, как правило чем-то сильно озабочен.

У феномена есть разновидности той же природы. Прокручивая в голове некие «посторонние» мысли, можно забыть что-то купить в магазине – иной раз даже то, зачем, собственно, туда пришел. Многие вспоминают об этом уже дома.

Некоторые не сразу соображают, зачем они вдруг открыли какой-то сайт.

Или вот. С журналистами такое случается. Нужно обратиться к собеседнику. Мысль - очень важная – уже сформулирована, но прервать «рассказчика» вы не решаетесь, да и считаете это невежливым. Ждете удобного момента – когда тот сам замолчит на время. А он не замолкает. Вы озабочены тем, как бы встрять. И когда такая возможность наконец-то предоставляется, вдруг осознаете, что забыли, о чем хотели спросить.

Разновидность «эффекта двери» - вдруг забытые слова, вместо которых люди мямлят «ну, это, как его, э-э-э…»

Психологи советуют: собираясь сделать и сказать нечто более-менее важное, чуть разгрузите мозг. Сосредоточьтесь. Мысленно сделайте задуманное. И тогда вы вряд ли будете с удивлением смотреть, к примеру, на кувшин в руке, не понимая куда и зачем вы его несете. А просто не забудете, что направлялись полить цветок.

Обнаружив все-таки провал в памяти, попробуйте восстановить, хотя бы приблизительно, события, которые ему предшествовали. Стоит вернуться в ту комнату, из которой вы начали путь к дверце холодильника.

С продуктами и вопросами совсем просто: нужно записывать.

И последнее. Как правило, от «эффекта двери» страдают очень занятые люди, у которых, как говорится, забот полон рот. С этим уж ничего не поделаешь - такова жизнь. У некоторых.

КСТАТИ

Хотите вспомнить всё? Погавкайте

Не можете вспомнить, куда положили ключи от машины? Ищете безуспешно? А между тем, информация - где они, эти самые ключи — в мозгу имеется. Просто вы никак не можете получить к ней доступ. Так объясняет феномен внезапной забывчивости известный британский психолог Джез Роуз (Jez Rose), обосновывая изобретенный им способ избежать никому не нужных хлопот и сопутствующих им переживаний.

- Гавкайте, - советует ученый, - гавкайте каждый раз, когда «расстаетесь» с ключами. Или с любым другим предметом, который обязательно понадобится. Положили куда-нибудь — на стол, в стол, на тумбочку, в тумбочку - гавкните раза три. И вы потом обязательно вспомните, что и где оставили.

Тот, кто громко лает, ничего не забывает.

Роуз уверяет: действие, сопровожденное каким-нибудь необычным звуком, формирует в мозгу стойкий ментальный отпечаток этого действия. Он-то и не дает забыть о нем — то есть, о том, что и куда вы положили, где оставили. Ученый соглашается: собачий лай - мера экстремальная, подозрительная для окружающих. Но чем необычнее звук, тем глубже «отпечаток», позволяющий добраться до внезапно ускользнувших воспоминаний.

По совету Роуза, некоторые начали лаять не только на ключи от машины, но и на утюг перед тем, как его выключить — чтобы не изводить себя вопросом «выключил или нет» уже в салоне самолета, следуя, к примеру, на новогодние каникулы.

Лично я гавкаю, запирая входную дверь — часто забываю, сделал ли я это. Иной раз, не гавкнув ни разу, даже возвращаться приходится, чтобы проверить.