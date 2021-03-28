Поветкин проиграл свой бой Уайту. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Гибралтаре на большом вечере бокса главная схватка вечера между Диллианом Уайтом и Александром Поветкиным завершилась в пользу британца. Уайт взял верх, победив нокаутом в четвертом раунде.

41-летний россиянин уступил в бою, где проходила защита звание временного чемпиона по версии WBC. В августе 2020 года Поветкин одержал победу над британцем. И вот теперь Диллиан Уайт отомстил за поражение. В конце четвертого раунда Уайт провел целую серию ударов, отправив Поветкина в нокдаун. Однако россиянин слишком тяжело стал вставать, и рефери дал отмашку. Все, поединок был остановлен. И победу присудили Уайту.

С самого начала поединка Уайт выглядел более активным в ринге. И в четвертом раунде Поветкина отправили в нокаут. Россиянин потерял свой чемпионский пояс. После того, как завершилась схватка, то британский боксер выказал уважение своему сопернику - он сразу же взял стул в своем углу и принес его в угол Александра Поветкина. Это можно считать знаком уважения от соперника.

У этого поединка была своя богатая предыстория. Матч-реванш после боя августа 2020 года планировали провести еще в ноябре. Но Поветкин подхватил коронавирус и лечился даже в больнице. Потом в качестве даты назывался январь 2021 года. И в конечном итоге сошлись на 27 марта.

Счет боев 41-летнего Александра Поветкина теперь поменялся. У него 40 боев, 36 побед, 25 нокаутом, 3 поражения, одна встреча завершилась вничью. 32-летний британец Уайт теперь при 28 победах, двух поражения в 30 боях, которые он провел на профессиональном ринге.