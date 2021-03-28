Промоутер Поветкина Андрей Рябинский: Буду уговаривать Сашу завершить карьеру

В матч-реванше Александр Поветкин не смог повторить свой успех Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На этот раз чуда не произошло. В матч-реванше Александр Поветкин не смог повторить свой успех. Тогда, в августе 2020 года, букмекеры тоже ставили на британца, но Саша, побывав в нокдауне, сумел собраться и неожиданным апперкотом отправил соперника в нокаут.

Начало этого боя во многом повторяло предыдущий, и Уайт постоянно грузил Поветкина тяжелыми ударами. Витязь сдерживал напор соперника, но постепенно груз накапливался. Александр, который в конце прошлого года переболел коронавирусом, однажды потряс Дилиана, но развить свой успех так и не сумел. Как и предостерегал Николай Валуев, комментировавший бой на ТВ, 41- летний Поветкин должен был использовать шанс в первых раундах, позже биться соперником, который на 9 лет младше, будет еще сложнее.

Но уже в четвертом раунде Поветкина, пропустившего еще несколько жестких ударов, повело, и рефери остановил бой. Сделал он это после того, как в углу секундант Поветкина выбросил белое полотенце, дабы сохранить здоровье боксера.

А вскоре многолетний промоутер Поветкина Александр Рябинский написал в Твиттере: «Я думаю, это последний бой». А потом добавил: «Буду уговаривать Сашу завершить карьеру».

И это при том, что у Поветкина есть предложения на будущее. Но, похоже, все готовы отпустить его с миром, ведь Саша привык рубиться на полную катушку, а всему есть предел. Поветкин, кстати, на профессиональном ринге провел 40 боев, что для супертяжа очень много, и сегодня лишь в третий раз проиграл.

А вот как подвел черту под боем Майкл Баффет.

«Саша Поветкин был одним из лучших боксеров-тяжеловесов за последние четверть века. Олимпийский чемпион и чемпион мира в супертяжелом весе!

…Я слышал, что Саша плохо себя чувствует, и он едет в больницу...давайте все будем надеяться, что с ним все будет в порядке, но сначала - безопасность и правильное обследование. Не могу сказать этого достаточно - я люблю обоих этих парней!», - написал самый известный в мире бокса конферансье.