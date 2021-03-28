В России снизился коэффициент распространения коронавируса: что это значит

Коэффициент распространения инфекции это ключевой показатель эпидемиологической обстановки. Прошлой весной, когда он стал ниже 0,7, началось заметное снятие ограничительных мер Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Каждый день наряду с прогнозом погоды мы теперь ждем статистику заболеваемости ковидом. В России уже которую неделю снижается абсолютная цифра - общее количество выявленных заражений. В тоже время есть еще один важный показатель - так называемый коэффициент распространения инфекции. На этой неделе он не превысил единицу в 10 регионах нашей страны с наибольшим количеством заболевших. Об этом сообщило агентство ТАСС, проведя необходимые подсчеты на основе данных оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Что означает этот показатель и какую роль он играет в изменении противоэпидемических мер? Об этом «Комсомолка» спросила заместителя директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, члена-корреспондента РАН, доктора медицинских наук Александра Горелова.

- Коэффициент распространения инфекции (Rt) это ключевой показатель напряженности эпидемиологической обстановки, - поясняет эксперт. - Снижение Rt меньше единицы позволяет переходить к смягчению ограничительных мер. Если же коэффициент растет больше единицы, то противоэпидемические меры должны усиливаться.

Серьезной границей служит снижение Rt ниже 0,7, отмечает Александр Горелов.

- Прошлой весной, когда коэффициент стал ниже 0,7, началось заметное снятие ограничительных мер, - напоминает врач.

НА ЗАМЕТКУ

Как рассчитывают коэффициент распространения инфекции

- Для этого определяется число заболевших за последние 4 дня и делится на сумму таких показателей за предшествующие 4 дня. То есть всего берутся в расчет цифры заболеваемости за последние 8 дней.

По данным на четверг, 25 марта, до 0,7 коэффициент распространения инфекции нигде не снизился. В Москве он составил 0,84, в Санкт-Петербурге и Московской области - 0,9, а в Воронеже даже достиг единицы, сообщил «КП» эксперт Роспотребнадзора. «Поэтому пока говорить об отказе от ношения масок, соблюдения дистанции и полном снятии ограничений на массовые мероприятия, конечно, не приходится», - подчеркивает Александр Горелов.

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