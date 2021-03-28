Успенская накачала ягодицы за 2 млн, а Дубцова сделала талию: пластический хирург раскрыл секреты звезд

Любовь Успенская, хоть и в хорошей форме, но возрастные изменения все равно дают о себе знать Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

67-летняя Любовь Успенская продолжает удивлять поклонников: ее новую точеную фигуру не заметил только слепой. Тонкая талия, пышные ягодицы - как можно выйти с карантина такой красавицей? Неужели все эти месяцы королева шансона убивалась в спортзале и сидела на строгой диете? Оказалось, нет: над ее формами поколдовали в клинике пластической хирургии. Знаменитой пациентке закачали в ягодицы 2 литра собственного жира, откачанного из живота. Такой подарок артистка преподнесла себе на день рождения.

- Любовь Успенская, хоть и в хорошей форме, но возрастные изменения все равно дают о себе знать: извините, но человеку все-таки 67 лет, - рассказал пластический хирург Тимур Хайдаров, у которого оперируется едва ли не половина шоу-бизнеса. - Мы сделали ей пуш-ап, придали ягодицам бодрость - задачи накачать что-то огромное не стояло, да и своя фигура у Успенской от природы хорошая. При этом первый раз я артистке отказал: ее анализы были плохими. Она сказала: "Я пересдам, приду снова".

Королева шансона преобразилась в честь 67-летия. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Операция стоила Успенской, как хороший автомобиль: за свое новое тело Любовь Залмановна заплатила 2 миллиона рублей. За эту сумму хирург приободрил не только попу.

- У Успенской в груди стояли импланты, которые уже стали жесткими, почти каменными, - разоткровенничался Хайдаров в эфире программы "Ты не поверишь!". - Пришлось их заменить, сделать подтяжку. Я спросил: "Замуж еще собираетесь?". - "Конечно!". Значит, грудь должна быть мягкой.

Новые формы Успенской обошлись ей в 2 миллиона рублей. Фото: НТВ.

За новой грудью собирается и 39-летняя Ирина Дубцова: она уже стала постоянной клиенткой звездного хирурга.

- Ирина у нас пока стоит в очереди, а до этого у нее была липосакция с элементами липофиллинга (то есть закачали собственный жир, как у Успенской. - Ред.). Мы сделали прорисовку спортивного силуэта с акцентом на животе и талии, - раскрыл Хайдаров секреты артистки.

По словам врача, такая операция обошлась Дубцовой в 1 миллион рублей.

Ирина Дубцова откачала жир и "нарисовала" пресс. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

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