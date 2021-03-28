Мусоргский похоронен рядом с автобусной остановкой, а Казимир Малевич - у элитного жилого комплекса

Модест Мусоргский скончался 28 марта 1881 года по новому стилю. Тело его было захоронено на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры. Фото: wikimedia.org

«Могучая кучка» под асфальтом

Модест Мусоргский скончался 28 марта 1881 года по новому стилю. Тело его было захоронено на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры. Через четыре года на деньги, собранные друзьями и поклонниками, был установлен памятник.

А еще где-то через полвека, в 30-е годы, советская власть решила реконструировать площадь перед некрополем. Основательно поработали и над самим кладбищем, устроив из него пантеон - кому-то пришла в голову мысль убрать захоронения «незначительных» людей и перенести на это место прах выдающихся персон с других кладбищ. И вообще оставить в городе несколько некрополей, а остальные ликвидировать и превратить, скажем, в парки. Похожая практика была и в Москве: люди, гуляющие сегодня с детьми, например, по территории столичных Новослободского или Фестивального парков, не всегда осознают, что ходят они в буквальном смысле по костям, по сотням бывших могил. В Ленинграде же все вылилось в грандиозную неразбериху, приводившую в ужас деятелей искусства - они-то относились к кладбищам с трепетом.

На Тихвинском кладбище, в частности, решили устроить «Аллею композиторов». Могилы Модеста Мусоргского и Александра Бородина при этом ожидала довольно дикая судьба.

Крупный исследователь творчества Мусоргского Николай Новиков писал: «Памятник был передвинут от могилы, уникальная решетка разобрана. Об этом впервые узнал от Татьяны Георгиевны Мусоргской. Позднее, в городе на Неве я встречался с заведующим отделом мемориальной скульптуры Государственного музея мемориальной скульптуры Юрием Минаевичем Перютко (…). Он подтвердил, что надгробные памятники Мусоргскому, Бородину, Римскому-Корсакову... были перенесены и указал место, где они прежде находились. Это произошло, когда было принято решение о создании Некрополя мастеров искусств (бывшее Тихвинское кладбище Александро-Невской лавры)".

Все говорит о том, что при реконструкции тела эксгумировать не стали. По распространенной в интернете версии, сейчас приблизительно над телами Мусоргского и Бородина - автобусная остановка. По версии журналиста Андрея Караулова и певца Евгения Нестеренко, проводивших свои расследования, все еще хуже. Могилы все же остались на кладбище, только Мусоргский находился под пешеходной дорожкой, а Бородин - где-то в кустах. А потом на этом месте начали проводить теплотрассу, в ходе которой прах великих композиторов просто выбросили…

И Мусоргский - отнюдь не единственный великий деятель искусства, у которого «потерялась» могила.

Легендарный художник-супрематист Казимир Малевич обожал подмосковную Немчиновку, называл ее «русской Швейцарией». Фото: wikimedia.org

Черный квадрат и бетонный пандус

Легендарный художник-супрематист Казимир Малевич обожал подмосковную Немчиновку, называл ее «русской Швейцарией». Там была дача родителей его жены, там он подолгу жил, там, под старинным дубом, и пожелал быть похороненным. Когда Малевич скончался, его прах (он находился в металлической коробочке, заключенной в гипсовую урну) перевезли из Ленинграда в Подмосковье. Установили над захоронением временный памятник - деревянный куб с надписью «Здесь погребен прах великого художника К.С. Малевича (1878–1935)».

Но люди не зря придумали кладбища: хоронить в других местах бывает опасно.

Внучатый племянник Малевича Станислав Богданов рассказывал несколько лет назад в интервью «КП»:

- Могилу раскопали местные мальчишки, которые в поле пасли коз. Урну достали, надеясь, что внутри нее клад. А когда клад не нашли, снова зарыли. И так повторялось несколько раз, пока прах окончательно не вытряхнули на землю. Во время войны исчез и дуб, в него ударила молния, от дерева осталось лишь корневище. После войны поле передали в распоряжение академии наук для экспериментального хозяйства, землю вспахали…

И тем не менее, недавно родственникам художника, проделавшим титаническую работу, удалось найти место захоронения. С помощью военных карт 30-х и 40-х годов поняли, где рос дуб. Отыскали и опросили тех самых детей-козопасов, которые к 2000-м годам, конечно, уже стали стариками. Потом с помощью георадаров исследовали почву - и узнали, где была выкопана могила. Извлекли землю из этого места, заключили в капсулы, чтобы одну все-таки захоронить в Немчиновке, под памятником художнику, а две другие отправить с теми же целями в любимые города Малевича, Варшаву и Берлин…

Ну и, конечно, ирония судьбы в том, что Немчиновка давно не деревня, а место для возведения городского жилья, в том числе элитного. В 2011 году и возле захоронения Малевича начали строить жилой комплекс. Все как полагается - детские и спортивные площадки, места для отдыха… Точное место могилы оказалось всего в четырех метрах от фундамента, потом на нем сделали пандус для выхода из подъезда - хорошо еще, что родственники успели изъять землю.

Могила Марины Цветаевой находится на Петропавловском кладбище города Елабуги, в котором 80 лет назад поэтесса покончила с собой. Но где именно на этом кладбище она похоронена, неизвестно. Фото: wikimedia.org

Бирюзовый крест для Марины Цветаевой

Могила Марины Цветаевой находится на Петропавловском кладбище города Елабуги, в котором 80 лет назад поэтесса покончила с собой. Но где именно на этом кладбище она похоронена, неизвестно.

Ее сестра Анастасия Цветаева долго находилась в лагере, в 50-е была реабилитирована, и в 1960-м, как только ей выхлопотали пенсию, потратила деньги на поездку в Елабугу. Нашла вдову кладбищенского сторожа, который присутствовал на похоронах; женщина смогла сказать только, что могила поэтессы находится где-то у высокой сосны. Сосну нашли, и Анастасия Ивановна установила поблизости от нее крест любимого цвета сестры, «зелено-бирюзового». Она утверждала, что точно определила место захоронения, ссылалась на других свидетелей, однако раздавались и другие голоса - что Цветаева-де похоронена совсем не на этом месте…

Так или иначе, в 1970 году Союз писателей Татарстана принял решение заменить крест на гранитное надгробие, которое уже в XXI веке превратилось в своего рода мемориал, окруженный площадкой, со специальной скамьей, украшенной выкованными из железа листьями рябины.

Другой надгробный памятник Цветаевой - кенотаф, камень, под которым ничего нет - находится в Тарусе, на нем высечена надпись «Здесь хотела бы лежать Марина Цветаева». Она догадывалась, что на берегу Оки ей лежать не суждено, и сама написала в одном из рассказов, что мечтает хотя бы о кенотафе именно с такой надписью. Один молодой поэт-энтузиаст по собственной инициативе установил его в 60-е, когда Цветаеву вновь начали публиковать на родине. Но камень тогда со скандалом убрали и восстановили гораздо позже, когда имя поэтессы уже ни у кого не вызывало ни сомнений, ни подозрений.

У КОГО ЕЩЕ ВСЕ НЕПРОСТО С МОГИЛАМИ?

* Вольфганг Амадей Моцарт, как известно, был похоронен на кладбище Св. Марка в Вене, в общей могиле - туда вместе с его гробом опустили гробы еще нескольких людей. (В фильме Милоша Формана «Амадей» показано, как его тело просто бросают в общую могилу в льняном мешке и засыпают негашеной известью, но в 2010 году блогер Михаэль Лоренц провел расследование и доказал, что гроб у Моцарта все же был - а вот денег на отдельную могилу с памятником у его вдовы и правда не нашлось). В результате на кладбище сейчас просто стоит кенотаф.

* Могилу актера Джон Белуши, памятного многим по «Братьям Блюз», навещало слишком много вандалов. Чтобы их отвлечь, на кладбище установили кенотаф. А место, где реально похоронен Белуши, известно сейчас только самым близким.

* Несколько лет назад в США с молотка (!) ушел прах знаменитого писателя Трумэна Капоте, автора "Завтрака у Тиффани" и "Хладнокровного убийства", скончавшегося в 1984 году. После кремации пепел хранился в японской деревянной шкатулке у его лучшей подруги Джоан Карсон (эксцентричный Капоте, не желавший, чтобы его останки лежали в колумбарии, перед смертью сам попросил ее сохранить прах у себя). Аукционисты отмечали, что это первый случай, когда на продажу выставляются останки известного человека. Шкатулку с пеплом рассчитывали продать за 10 000 долларов, а в итоге она ушла за 45 000. О покупателе известно только одно - он коллекционер разных редкостей.

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