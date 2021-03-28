Пасхальная суперлуна 28 марта 2021: прямая онлайн-трансляция

Наблюдать за уникальным полнолунием можно на сайте KP.ru Фото: REUTERS

В ночь с 28 на 29 марта 2021 года жители Земли могут наблюдать уникальное полнолуние под названием "Сахарная Луна", когда орбита Луны окажется на максимально близко к Земле и создаст эффект Суперлуния. Наблюдать за уникальным полнолунием можно на сайте KP.ru.

В календаре американских индейцев ХХ века полнолуние "Сахарная Луна" называли Вороной, Червем и Сахаром из-за постоянного карканья ворон и из-за уничтожения червей сходом ледников. В еврейском календаре полнолуние в марте называют Песах, потому что оно приходится на середину нисана - первого библейского года - и совпадает с иудейской Пасхой. Песах всегда празднуется в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния

Ранее сайт KP.ru сообщал о главном Суперлунии 2020 года, когда 7 апреля Луна оказалась в перигее - на расстоянии 356 908 километров от Земли.