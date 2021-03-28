Белоруссию дисквалифицировали с "Евровидения", а Манижа споет в костюме из кусочков тканей со всей России

Россия готовит костюм для Манижи Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В этом году «Евровидение» состоится по-настоящему. Конкурс пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме под слоганом «Откройся». И каждый день действительно открываются все новые и новые подробности, связанные с шоу. Есть ощущение, что предстоящий конкурс станет самым сложным и непредсказуемым из последних. «КП» представляет несколько новостей по теме.

Россия готовит костюм для Манижи

Мать певицы Наджиба Усманова, по совместительству художник по костюмам дочери, готовит наряд для «Евровидения-2021». И, судя по всему, это будет нечто вроде лоскутного халата из кусочков тканей со всей страны. Поклонники артистки, узнавшие, как изготовится костюм, вовсю шлют ткани — много лоскутов прислали из Кавказских республик, подключился и север: Якутия и ХМАО.

— Сейчас добываем эти кусочки, чтобы нашить на наш костюм, — рассказала мама артистки. — Это будет все пришито на костюм.

Тем временем букмекерские конторы представили линию ставок на «Евровидение-2021». В лидерах Мальта (Дестини Чукуньере с песней «Je Me Casse»), Швейцария (Гьон Муххермай с песней «Tout l'Univers») и Франция (Барбара Прави с песней «Voila»). А вот России отводят 13 место — коэффициент на победу Манижи, которая споет Russian Woman, выше 40 баллов (на эту цифру умножается выигрыш в случае угаданного исхода).

Белоруссия не сдавалась, но проиграла

Группа «Галасы ЗМеста», которая должна была представлять Белоруссию на «Евровидении-2021», подготовила две новые песни, после того как организаторы конкурса отклонили их заявку. Первый вариант композиции под названием «Я научу тебя» сочли слишком политизированным из-за намеков на протестные события в Минске. Теперь коллектив представил альтернативные варианты песен.

— Мы их по две штуки в неделю пишем, — признался фронтмен команды Дмитрий Бутаков.— У нас тут уже штук шесть написано. Даже парочку выбрали, разослали. Мы одну народу еще обязательно покажем. Она сейчас в процессе обработки, аранжировки, готовится видеоверсия этой песни.

Группа «Галасы ЗМеста», которая должна была представлять Белоруссию на «Евровидении-2021», подготовила две новые песни Фото: REUTERS

По его словам, одна песня получилась «немного веселая», а вторая— более серьезная. «Будем ждать, какую выберут», — отметил он.

В итоге не выбрали ни одну, ни другую. Европейский вещательный союз, запросто пропустивший в шоу 2016 года украинскую певицу Джамалу, певшую о депортации крымских татар с намеком на возвращение Крыма в состав России, счел недопустимым участие Белоруссии в конкурсе.

— Поскольку Белтелерадиокомпания не смогла представить заявку, допущенную к участию, в течение продленного срока, к сожалению, Белоруссия не будет принимать участие в 65-м конкурсе Евровидение в мае, — сказано в заявлении организации в Twitter.