Ангел первой любви по имени Варя

Варя родилась с врожденной аномалией, которая называется гипераммонемия Фото: Личный архив

Обычно грустные истории в нашей рубрике начинаются со слов: «Ребенок был болен, но врачи не заметили, и в результате…» Но эта история – исключение: у Вари были все шансы уже сейчас умереть или стать тяжелым инвалидом, однако доктора предотвратили это, и теперь малышку нужно лишь немного поддержать.

Варя родилась с врожденной аномалией, которая называется гипераммонемия. Ее организм не способен выводить аммиак, который, накапливаясь, становится ядом для мозга, вызывая судороги, отек и гибель. Не успела появиться на свет, а смерть уже приготовилась к прыжку. Но повезло – попала в грамотные руки. Быстро поставили диагноз, начали лечение. Результат: Варенька - абсолютно нормальный, веселый, развитый карапуз. Увы, как и при сахарном диабете, например, лекарства придется пить постоянно, но разве это проблема по сравнению с целой жизнью?! Проблема в другом…

За три месяца девочка еще ни разу не была дома. Ее кроватка — это больничный кювез, по краям которого мама Аня красиво разложила погремушки и пустышки. Разноцветными ползунками-пинетками набита больничная тумбочка. И мама с дочкой очень грустят по семье, по папе. Но доктора опасаются отпускать их. Ведь уровень аммиака в крови нужно контролировать. Здоровый организм делает это самостоятельно, а за Вариным следят врачи с помощью приборов и анализов. Если вдруг уровень аммиака повысится, они быстро скорректируют дозу лекарств и диету. Если же девочка уедет домой, решающий момент может быть упущен, ведь ухудшения анализов не вооруженным глазом не видны. А последствия будут страшными.

Чтобы без страха ехать домой, Варе нужен медицинский аппарат, который сам будет следить за уровнем аммиака в крови и в случае опасности подаст сигнал. Стоит он 155 087 рублей. Для юных, восемнадцатилетних мамы и папы Вари это стало бы самой дорогой покупкой в жизни, если бы они вообще могли ее себе позволить. Но ни у них, ни у их деревенских родителей таких денег отродясь не водилось.

- Я очень люблю доченьку и умоляю помочь мне ее спасти – тихо просит Аня. – Мы не попрошайки! Мы сможем работать и содержать ее, но стоимость этого аппарата во много раз превышает любую зарплату и все «детские», которые я получила за эти три месяца. Пожалуйста, поддержите нас!

(499) 250-02-44 Татьяна - координатор

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