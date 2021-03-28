Пять причин, почему вы бросаете занятия спортом на середине

Самая слабая сторона домашних тренировок — дисциплина. Собственно, это одна из основных причин, почему многие не занимаются дома. Фото: Иван МАКЕЕВ

Заниматься спортом и тренироваться хотят многие, но часто это остается лишь намерением. И оправданий своему нежеланию можно найти десятки. Наверняка едва ли не каждый человек в своей жизни покупал абонемент в фитнес-клуб. И либо бросал тренировки после пары-тройки походов, либо и вовсе не доходил до спортзала.

Да и пандемия внесла свои коррективы: залы закрылись, даже площадки с тренажерами в парках были ограничены. В общем, еще один повод вздохнуть и развести руками, мол, я хотел, но все против меня... Сейчас залы открыты, от удаленки накопилась огромная усталость, и мысли о необходимости физической активности вернулись. При этом многим все время что-то мешает пойти и купить абонемент.

Руслан Гафуров, сооснователь сервиса для онлайн-тренировок с персональным тренером Motify, назвал несколько причин, почему нам так сложно регулярно ходить на занятия. И можно ли что-то изменить, чтобы жизнь все же стала более активной.

1. Не хватает времени.

К сожалению, немногим доступна такая роскошь, как хороший спортзал в соседнем доме или в трех шагах от работы. Поэтому чаще всего в графике нужно искать не просто час для тренировок, а гораздо больше — не меньше двух, а то и трех (считая дорогу, переодевание, душ и т.п.). А найти три свободных часа в расписании могут не все.

Но когда вы покупали абонемент, вы об этом не подумали. И теперь просто не успеваете встроить тренировки в свой график. Некоторые стараются решить эту проблему за счет сна: встают раньше на час или после работы едут в спортзал, а потом долго не могут уснуть (поздние тренировки действуют возбуждающе, и организму нужно больше времени, чтобы успокоиться). Выход так себе. Протянуть на этом долго не получится.

2. Дискомфорт от физических упражнений.

Многие из нас, не привыкшие нагружать себя, воспринимают усталость от спорта, ноющие мышцы, пропотевшую одежду, как нечто чужеродное. То, что выносит нас из зоны комфорта. И поэтому в следующий раз в спортзал мы идем как на голгофу, едва передвигая ноги. Конечно, от таких тренировок не может получиться ничего хорошего. Особенно, если от слишком большой нагрузки начинают болеть не только мышцы, но и голова. И, кстати, если головные боли преследуют после любой серьезной нагрузки — это веский повод обратиться к врачу и пройти обследования.

3. Вы стесняетесь своего тела.

Эта проблема огромного количества людей. Реклама и глянцевые журналы показывают нам, как в фитнес-центрах тренируются спортивные, подтянутые и худые люди. И закрадывается мысль, что, мол, куда мне с моими лишними килограммами, в их ряды. Меня засмеют, будут шептаться за спиной и показывать пальцем.

На самом деле это классическое когнитивное искажение. Нам кажется, что окружающие постоянно нас оценивают, но в реальности людям редко есть дело до других, они слишком заняты собой. В спортзал приходят тренироваться, а не сплетничать. Впрочем, даже если вы это понимаете, все равно поход в фитнес, где нужно будет переодеваться и принимать душ в общей душевой, может оказаться серьезным испытанием.

4. Ждете быстрых результатов.

Мы забываем, что спорт не приносит стремительных результатов. Нам гораздо сложнее представить себе преимущества физических упражнений, поскольку мы начинаем их замечать лишь спустя долгое время.

Часто в первую неделю готовы провести в спортзале по 3-4 часа, ожидая резкого падения веса или красивого, оформленного рельефа. И, если не замечаем изменений через месяц, падает мотивация.

5. Вы не справляетесь самостоятельно.

Когда приходим в спортзал, глаза разбегаются: все эти тренажеры, гантели, штанги и непонятные штуки, которые вы вообще видите в первый раз. И, главное, все остальные, судя по всему, отлично знают, что нужно делать. Вы пробовали подсматривать и повторять, но получается плохо, ведь каждому комфортна разная нагрузка и нужен свой список упражнений.

Что делать? Можно выделить время для самообразования: почитать фитнес-блоги, попробовать составить себе программу самостоятельно и в следующий раз прийти уже вооруженным знаниями. Но не факт, что нагрузка окажется подходящей и адекватной, и всегда есть риск повредить мышцы или суставы.

Есть простое решение: обратитесь к тренеру. Они есть практически во всех спортзалах и с радостью помогут составить грамотную программу и объяснить технику безопасности и правильное выполнение упражнений. Правда, минус в том, что услуги персональных тренеров стоят недешево, и не все могут себе их позволить.

Личный онлайн-тренер поможет вам составить график, напомнит о тренировке в нужное время, будет на связи, поможет поставить технику упражнений и подбодрит, если захочется сдаться. Фото: Иван МАКЕЕВ

ЧТО ДЕЛАТЬ

Могут ли помочь домашние тренировки?

Домашние тренировки действительно способны решить все описанные выше сложности. Встроить их в расписание гораздо проще — не нужно тратить часы на дорогу. Вопрос стеснения дома решается автоматически — вас никто не увидит. С техникой и знаниями может быть чуть сложнее, но зато вы сможете заниматься в своем темпе, ставя на паузу видео или посвящая больше времени прочтению описания упражнений.

Самая слабая сторона домашних тренировок — дисциплина. Собственно, это одна из основных причин, почему многие не занимаются дома. И есть три основных оправдания.

№ 1: Дома есть диван и телевизор.

Да, когда вы едете в фитнес, там переодеваетесь в форму и заходите в зал, бросить всё и уйти гораздо сложнее. Дома же есть уютный диван, телефон с бесконечными лентами соцсетей и холодильник со всякими вкусностями. Перестать заниматься можно в любой момент, никто об этом не узнает.

№ 2: Меня постоянно будут отвлекать.

Это правда, дома тренироваться сложнее. Особенно если вы живете с кем-то еще, работаете на удаленке или у вас есть домашние животные. Все эти факторы очень отвлекают: котик в самый неподходящий момент ляжет спать на коврике для йоги, детям понадобится помощь с уроками, коллега позвонит на полчаса раньше оговоренного срока.

№ 3: Не будет результата, как в спортзале.

Это тоже немного об отсутствии дисциплины, но еще и о том, что дома некому будет исправить неверную технику или подбодрить, когда вы устали и хотите сдаться. А значит, вы будете халтурить.

Проще говоря: домашним тренировкам не хватает личного тренера. И, к счастью, тот же ковид дал нам прекрасную возможность найти своего наставника (многие продолжают проводить тренировки онлайн, а есть и целые сервисы, где можно выбрать тренера и заниматься с ним по видеосвязи). Личный онлайн-тренер поможет вам составить график, напомнит о тренировке в нужное время, будет на связи, поможет поставить технику упражнений и подбодрит, если захочется сдаться.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Пять парадоксальных фактов, которые мешают нам похудеть

Чем меньше килограммов остается до идеалов, тем тяжелее от них избавиться (подробности)