Подорожает одежда, чай, электроника: как блокировка Суэцкого канала может ударить по нашим кошелькам

400 млн долларов – как подсчитали эксперты судоходной компании Lloyd’s List, во столько обходится мировой экономике каждый час блокировки Суэцкого канала. Фото: REUTERS

ЗА ВСЕ НАДО ПЛАТИТЬ

400 млн долларов – как подсчитали эксперты судоходной компании Lloyd’s List, во столько обходится мировой экономике каждый час блокировки Суэцкого канала. Напомним, 24 марта контейнеровоз Ever Given сел на мель, перегородив важнейшую водную артерию, по которой корабли доставляют товары с Востока на Запад и обратно. Для понимания серьезности ситуации: именно через Суэцкий канал идет две трети торговли Китая с Германией - крупнейшей экономики Азии с крупнейшей экономикой Европы.

В «пробке» застряло уже больше 400 кораблей и товары, которые они везут, теперь уже точно не попадут к заказчикам в срок. Производители и поставщики несут огромные убытки. И не нужно быть великим экспертом, чтобы понимать, из чьего кармана эти убытки могут быть компенсированы. Пусть не сразу, пусть не полностью, но многие производители, говоря умным экономическим языком, «перенесут свои издержки в стоимость конечной продукции». Ну, вы поняли.

Контейнеровоз Ever Given сел на мель, перегородив важнейшую водную артерию, по которой корабли доставляют товары с Востока на Запад и обратно. Фото: REUTERS

Из-за того, что продукция задерживается в пути, возникает риск дефицита. А когда какого-то товара на рынке становится меньше, цена его растет. Именно поэтому после блокировки водной артерии нефть сразу подорожала почти на 7% - пройти Суэцкий канал не могут десятки груженых танкеров, а это уже создает дефицит.

Впрочем, у владельцев кораблей есть альтернатива – не ждать открытия канала и повезти груз в обход всего африканского континента. А это крюк в 6000 км и лишних десять дней дороги. В общем, как ни крути, а затраты производителей вырастут.

Сотни кораблей с товарами застряли в «пробке» по пути из Европы в Азию Фото: REUTERS

НА ЧТО ПОДНИМУТСЯ ЦЕНЫ

Давайте разберемся, что еще, кроме нефти, может подорожать из-за блокировки Суэцкого канала.

1. Электроника и техника

По Суэцкому каналу из Китая в Европу и Америку везут мобильные телефоны, принтеры, ноутбуки и другую электронику. И не только саму технику, но и комплектующие – микросхемы, чипы и т. д. Компания Caterpillar – крупнейший производитель техники в США, выпускающий огромный ассортимент продукции от экскаваторов до смартфонов - уже заявил о нехватке комплектующих из-за блокировки Суэцкого канала. Теперь компании придется заказывать их из Азии по воздуху, а это дороже. Вырастет и себестоимость, и цена в магазинах. И чем дольше Ever Given будет сидеть на мели, тем чаще мы будем слышать о подобных проблемах.

2. Одежда и игрушки

Китай - «всемирная швейная фабрика», которая ежедневно отправляет на запад десятки кораблей с одеждой. Там же делают огромное количество игрушек, которые также поставляются в основном на запад (Россия к нему тоже относится, если смотреть со стороны Китая). По данным Bloomberg, в «пробке» на входе в Суэцкий канал сейчас томится больше трех десятков грузовых судов со всевозможным добром, в том числе и китайским ширпотребом. А запасы китайских товаров на складах в Европе и Америке заканчиваются. Дело в том, что из-за пандемии онлайн-торговля бьет все рекорды. На Западе объявили очередной локдаун и народ снова получил стимулирующие выплаты, которые тратит на покупки в интернет-магазинах. Спрос растет, предложение из-за застрявших в пробке товаров падает, цены поднимаются.

3. Кофе и чай

Именно по Суэцкому каналу из Индии, Шри-Ланки, Китая, Кении и других стран к нам везут чай и кофе – как зерновой, так и растворимый. Пустых полок в магазинах ждать вряд ли стоит: все-таки срок хранения этих продуктов очень большой, поэтому на российских складах их хранится достаточно. Но если блокировка канала затянется, ассортимент чая и кофе в магазинах может уменьшиться. И цены вырастут, как без этого.

4. Вообще всё

- Блокировка Суэцкого канала может отразиться на всем, что вы видите в магазинах, - приводит NBC слова эксперта по контейнерным перевозкам Ларса Йенсена. И вот почему это может случиться.

Еще до блокировки Суэцкого канала в контейнерных перевозках наметился кризис. Из-за пандемии и разрыва торговых связей огромное число контейнеров, на которых товары перевозят по морю, скопилось в портах отгрузки – главным образом в США. В результате в Китае и других азиатских странах образовался дефицит контейнеров, цена их аренды выросла в четыре раза. И чем дольше продлится блокировка Суэцкого канала, тем сильнее будут дорожать перевозки.

В «пробке» застряло уже больше 400 кораблей и товары, которые они везут, теперь уже точно не попадут к заказчикам в срок. Фото: REUTERS

КОНКРЕТНО

Сколько кораблей застряло в «пробке»

Сухогрузы – 82

Контейнеровозы – 72

Танкеры – 59

Грузовые суда – 35

Корабли, перевозящие сжиженный газ – 19

Корабли, перевозящие автомобили – 17

Корабли, перевозящие скот – 14

Другие корабли - 131

Всего - 429

Данные Bloomberg на субботу, 28 марта.

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