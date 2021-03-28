Никита Мазепин сошел на первом же круге своей дебютной гонки в "Формуле-1"

Новый сезон королевских гонок стартовал в Бахрейне очень драматично. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новый сезон королевских гонок стартовал в Бахрейне очень драматично. Еще перед стартом пилоты как-бы разделились на две группы – на тех, кто преклонил колено, и тех, кто публично не поддержал очередную акцию солидарности с темнокожим населением. Среди восьми «отказников» оказался и российский дебютант «Формулы 1» Никита Мазепин.

Любопытно, что акцию на этот раз не поддержал и партнер Льюиса Хэмилтона по «Мерседесу» Вальттери Боттас, который в прошлом году вставал на колено, из чего сразу сделали вывод, что их отношения стали еще напряженнее.

Следующий момент: штраф на пять позиций получил пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель (он не отреагировал на желтые флаги), который вынужден был стартовать 20-м, рядом с Мазепиным.

А потом российский гонщик оказался в центре внимания уже через несколько секунд после старта. Его болид «Хаас» на первом же круге вдруг потерял контакт с асфальтом, машину дернуло в сторону и унесло в сторону отбойников. Но, слава богу, Мазепин никого не задел, поскольку в этот момент он находился в конце пелотона. Что это было – косяк «Хаас» или ошибка самого пилота? Пока гонка продолжается и никаких разъяснений команда не представила.

Но как бы там ни было, первая гонка в «Формуле 1» для Мазепина закончилась рекордно быстро с цифрой ноль в графе завершенных кругов. Первый блин вышел комом…

А победителем "Гран-при Бахрейна" в упорной борьбе стал семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, опередивший Макса Ферстаппена из "Ред Булл" всего на 0,745 сек. Третий призер Вальттери Боттас проиграл им более полуминуты.

Положение в зачете пилотов после первой гонки сезона:

1. Льюис Хэмилтон - 25 очков 2. Макс Ферстаппен 18 3. Валттери Боттас - 16 4. Ландо Норрис - 12 5. Серхио Перес - 10 6. Шарль Леклер - 8 7. Даниэль Риккардо - 6 8. Карлос Сайнс-младший - 4 9. Юки Цунода - 2 10. Лэнс Стролл - 1

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