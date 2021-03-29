Как изменятся правила экзамена на права, как выбрать хорошего тренера и как приготовить вегетарианские спагетти

1 место. Манижа, русская душою. Настоящая история певицы и бытовой расизм, который надо выдавливать из себя по капле

На этой неделе было много новостей. И как-то не ожидали мы, что самым популярным подкастом окажется выпуск про Манижу. А вот, оказывается, что народ волнует (меня тоже волнует, хочу послушать)

2 место. Героизация выродка. Собчак сняла фильм о скопинском маньяке

Второе место было более предсказуемым - Ксения Анатольевна не оставила равнодушным никого, кто смотрел видео. Все спорили - нужно ли давать слово преступникам и маньякам, давай возможность оправдаться и фактически легализуя их слова и поступки. Поспорили и мы (слушать)

3 место. Главные мифы, которые мешают похудеть

Судя по нашей статистике, накануне пляжного сезона всех интересует: что бы такого съесть, чтобы похудеть. Маша Баченина не подкачала - составила ликбез для пытающихся сбросить вес (слушать)

4 место. За гранью. Вышел сериал про Чикатило с Нагиевым в главной роли

Продолжение дискуссии о том, что сейчас становится новой нормальностью. Поговорили про то, почему современное кино и телевидение переходят грани нормальности ради рейтингов и денег (слушать)

5 место. Как с 1 апреля изменится порядок сдачи экзаменов на водительские права

Если вы вдруг не в курсе, то с 1 апреля сдавать на права нужно будет по-новому. Мы пригласили в эфир Радио «Комсомольская правда» начальника управления надзорной деятельности ГАИ МВД России Романа Мишурова, чтобы он разъяснил новые правила приема экзаменов (слушать)

6 место. Готовим вегетарианские спагетти

Делимся особенным особенным рецептом для Великого Поста (слушать)

7 место. «Повальное соревнование сказочников»: полковник Виктор Баранец жестко высказался о катастрофе ТУ-22М3

Военный обозреватель, ведущий программы «Военное ревю» на Радио «Комсомольская правда» полковник Виктор Баранец обсуждает вместе с полковником Михаилом Тимошенко крушение ТУ-22М3 под Калугой и заявление Жириновского о грядущей войне между США и Россией (слушать)

8 место. Александр Цыпкин: Жизнь надо любить как она есть, тогда она вам ответит взаимностью

Один из самых модных писателей современности ведет авторскую программу на Радио «Комсомольская правда». Каждый вечер Александр включает диктофон и записывает свои мысли о самом ярком событии дня. По пятницам эти хроники без купюр и цензуры звучат у нас в эфире в 22 часа (мск) (слушать в записи)

9 место. Как выбрать тренера и правильно набирать мышечную массу

Фитнес-эксперт Эдуард Каневский рассказывает, как заниматься фитнесом и правильно питаться, чтобы добиться впечатляющих результатов (слушать)

10 место. Владимир Жириновский: Давайте завтра долбанем по всем вооруженным силам Украины

Владимир Вольфович в свойственной ему манере рассказал, какие действия должна сделать Россия на оскорбления Байдена, почему не надо всем получать высшее образование, как он относится к поступку российского футбольного судьи и возмущается, почему прокуратура не реагирует на нарушения Конституции в Бурятии (слушать)