Анекдоты: Мой батя настаивает рябину на коньяке, и я зову его отец-настоятель.

- Ты слишком молода, чтобы заводить серьезные отношения.
- Но, папа, когда встретились Ромео и Джульетта, им было 16 и 13 лет!
- Ага! Их роман длился три дня, в результате погибли пять человек.
* * *
Урок русской литературы. Учительница:
- Сегодня, дети, пишем комменты к «Войне и миру». Базар фильтровать!
* * *
В баре грустный мужик заказывает рюмку за рюмкой. В конце концов бармен не выдерживает и спрашивает:
- Что случилось-то?
- Да блин. С женой поругался. Она обещала месяц со мной не разговаривать.
- Да уж... Представляю, как тебе хреново.
- И не говори! Сегодня последний день…
* * *
- Японскую машину купил. Коробка передач управляется усилием мысли...
- Hу и как?
- Да вот... Hикак с ручника сняться не могу…
* * *
Когда помирает рэпер, его не отпевают, а отчитывают.
* * *
Чтобы понять девушку, ты должен думать как туфли.
* * *
Муж - жене:
- Когда наш сосед сменил мебель, мы тоже купили новый гарнитур, едва он привез новый цветной телевизор с большим экраном, ты заставила меня сделать то же. Я уже не говорю о машине! Ладно, бог с ним, но что делать сейчас?
- А что, у него опять новинка? Какая?
- У него новая жена!
* * *
- Мне кажется, что ваша собака как-то странно на меня смотрит!
- Успокойтесь, все нормально, она всегда так смотрит, когда едят из ее тарелки!
* * *
Если тебе чего-то хочется, а ты сам не знаешь, чего, спроси об этом жену.
И ты с удивлением узнаешь, что тебе хочется съездить к ее маме, наконец заняться ремонтом, сесть на диету и похудеть, а также перестать по выходным хлестать пиво с друзьями в гаражах.
* * *
Как говорят индийские психоаналитики: «Вы хотите станцевать об этом?..»
* * *
- Рабинович, зачем в столовой вы заказываете две половинки борща, а потом их сливаете в одну тарелку. Не проще ли делать как все - заказывать полный борщ?
- Сема, вы не понимаете. Так у меня получается одна порция борща с двумя порциями сметаны.
* * *
- Хочу сделать будущему мужу гравировку на обручальном кольце. Что посоветуете?
- Надпись: «Сейчас же надень обратно!»