Анекдоты: Мой батя настаивает рябину на коньяке, и я зову его отец-настоятель.

- Ты слишком молода, чтобы заводить серьезные отношения.

- Но, папа, когда встретились Ромео и Джульетта, им было 16 и 13 лет!

- Ага! Их роман длился три дня, в результате погибли пять человек.

* * *

Урок русской литературы. Учительница:

- Сегодня, дети, пишем комменты к «Войне и миру». Базар фильтровать!

* * *

В баре грустный мужик заказывает рюмку за рюмкой. В конце концов бармен не выдерживает и спрашивает:

- Что случилось-то?

- Да блин. С женой поругался. Она обещала месяц со мной не разговаривать.

- Да уж... Представляю, как тебе хреново.

- И не говори! Сегодня последний день…

* * *

- Японскую машину купил. Коробка передач управляется усилием мысли...

- Hу и как?

- Да вот... Hикак с ручника сняться не могу…

* * *

Когда помирает рэпер, его не отпевают, а отчитывают.

* * *

Чтобы понять девушку, ты должен думать как туфли.

* * *

Муж - жене:

- Когда наш сосед сменил мебель, мы тоже купили новый гарнитур, едва он привез новый цветной телевизор с большим экраном, ты заставила меня сделать то же. Я уже не говорю о машине! Ладно, бог с ним, но что делать сейчас?

- А что, у него опять новинка? Какая?

- У него новая жена!

* * *

- Мне кажется, что ваша собака как-то странно на меня смотрит!

- Успокойтесь, все нормально, она всегда так смотрит, когда едят из ее тарелки!

* * *

Если тебе чего-то хочется, а ты сам не знаешь, чего, спроси об этом жену.

И ты с удивлением узнаешь, что тебе хочется съездить к ее маме, наконец заняться ремонтом, сесть на диету и похудеть, а также перестать по выходным хлестать пиво с друзьями в гаражах.

* * *

Как говорят индийские психоаналитики: «Вы хотите станцевать об этом?..»

* * *

- Рабинович, зачем в столовой вы заказываете две половинки борща, а потом их сливаете в одну тарелку. Не проще ли делать как все - заказывать полный борщ?

- Сема, вы не понимаете. Так у меня получается одна порция борща с двумя порциями сметаны.

* * *

- Хочу сделать будущему мужу гравировку на обручальном кольце. Что посоветуете?

- Надпись: «Сейчас же надень обратно!»