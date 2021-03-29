Москвичи готовятся к велосезону

Велотрассу в Крылатском можно было бы назвать настоящей жемчужиной столичного велодвижения Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Конец марта. Снег еще не везде растаял, а на улицах города уже появляются первые велосипедисты - те, кто крутит педали не по работе, а ради удовольствия. А когда в Москву придет тепло, ее традиционно постигнет велосипедный бум.

В СЕРДЦЕ СТОЛИЦЫ…

Велопрогулки по центру города всегда в тренде. Памятники истории и архитектуры, живописные виды встречаются на каждом обороте педали. Благо, велодорожек здесь достаточно. Куда ехать – москвичи выбирают по собственному вкусу и силам.

Например, длина одного из популярных маршрутов, который охватывает знаковые места столицы, насчитывает почти 30 км. Его крайние точки - Нагатинская набережная и Москва-Сити. По пути проедете Красную площадь и Кремлёвскую набережную, храм Христа Спасителя и Лужники, Новодевичий монастырь и Красную Пресню.

Более короткий маршрут пролегает между Москва-Сити и парком Горького. На пути от небоскребов до архитектурных шедевров советского классицизма – несколько набережных с прекрасными видами, Воробьёвы горы и Нескучный сад.

Концентрация достопримечательностей – и в пределах Бульварного кольца. Например, популярный маршрут по нему - от Сретенки до Тверской, по которой можно спуститься до Красной площади, а оттуда по Моховой вдоль стен Кремля и свернув на Воздвиженку, до Нового Арбата. А с него можно либо выехать на набережные, прокатиться в тени небоскребов Москва-сити, либо вернуться на Бульварное кольцо и доехать до сада Эрмитаж.

Конечно, благие порывы зачастую сдерживает оживленное автомобильное движение. И тут может выручить самая длинная велодорожка Москвы, которая проложена между Крымским мостом и парком Победы. Ее 3-метровая ширина гарантирует комфортное передвижение, а протяженность в 16 километров – хорошую разминку.

…И В СПАЛЬНЫХ РАЙОНАХ

Велосипедистов Москвы притягивает не только центр. В каждом округе есть места, где крутить педали – сплошное удовольствие. Например, популярен маршрут от ВДНХ до Останкино через Ботанический сад РАН, территория вокруг МГУ, Воробьевы горы и, конечно же, парки.

Среди москвичей много любителей покататься на удалении от магистралей и в относительной тишине. Эту возможность дает так называемый «пятипарковый» маршрут. Он ведет из Сокольников в Екатерининский парк на проспекте Мира, потом – в Музеон, парк Горького, Нескучный сад и Пресненский парк.

Еще одна из популярнейших велодорожек - Марьино — Капотня.

ОФФРОД И ЭКСТРИМ

Многие парки Москвы привлекают велосипедистов отсутствием асфальта и наличием трудностей. Их можно найти в Битцевском лесу, Лосином острове, парках Тимирязевской академии, Тропарева, Филях, Покровском-Стрешнево, Измайловском, Кузьминском.

Приверженцев экстрима привлекают BMX-комплекс в усадьбе Алтуфьево, который оснащен рампами и трамплинами. Когда со склонов парка на Нагорной сходит снег, лыжников и бордеров сменяют велобайкеры. Здесь находится впечатляющий памп-трек, который вечером освещается.

Велотрасса в Крылатском могла бы стать не только крупнейшим центром притяжения велолюбителей, но и отличным местом отдыха тысяч горожан. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

ПОТУСКНЕВШАЯ ЖЕМЧУЖИНА

Велотрассу в Крылатском можно было бы назвать настоящей жемчужиной столичного велодвижения. Этот спортивный объект протяженностью 13,5 км был построен к Олимпиаде 1980 года. И до сих пор он привлекает около 10 тысяч велолюбителей. Перепады высот, крутые подъемы, требующие усилий, скоростные спуски, на которых продвинутые велосипедисты разгоняются чуть ли не до сотни километров в час – все это интересно и профессиональным спортсменам, и любителям. И главное – никаких автомобилей поблизости!

За 40 лет здесь мало что изменилось. Разве что в худшую сторону: о былых временах напоминают только растрескавшийся асфальт и маркерные столбы. Ни освещения, ни туалетов, ни стоянки, ничего из хотябы минимальной городской инфраструктуры, здесь нет.

Почему городские власти создают ее по всему городу, а это место как будто игнорируют? Тем более, что ни одной федеральной базы для подготовки велогонщиков у нас так и не появилось за последние десятилетия.

Что было, то прошло? Совсем не так.

Дело в том, что после распада СССР владельцем велотрассы стала Московская федерация профсоюзов, а в начале 2000-х олимпийский объект из ведения профсоюзов по серой схеме перешел на баланс частной компании «Лата Трэк».

В 2004-м правительство Москвы подало иск к новым владельцам о признании регистрации прав собственности незаконной, но суд проиграло.

С тех пор вокруг объекта тянутся горячие споры и пишутся петиции: власти настаивают на необходимости вернуть уникальную трассу в собственность города, жители жалуются на действия «Спортивно-экологического комплекса «Лата Трэк», обвиняя компанию в ограничении доступа на общественный объект, размещении на нем торговых объектов, несоответствующих статусу территории, незаконной вырубке деревьев и возведении самостроя, а спортсмены устраивают флешмобы в поддержку сохранения и развития наследия Олимпиады-80.

Текущий владелец периодически предоставляет трассу для проведения разных мероприятий, а вот заняться ее возрождением – не спешит. По каким причинам - не важно. Важно то, что любой город – это живой организм, который должен постоянно развиваться, чтобы жить в нем было комфортно. В этом и заключается камень преткновения городских властей, москвичей и владельца трассы.

Велотрасса в Крылатском могла бы стать не только крупнейшим центром притяжения велолюбителей, но и отличным местом отдыха тысяч горожан. И город неоднократно делал заявления, что видит своей задачей не только сохранение уникальной территории, но и ее развитие. Осенью 2020 года на заседании комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике заместитель руководителя департамента спорта Москвы Светлана Канищева докладывала, что московские власти ведут переговоры с собственником велотрека в Крылатском, создания концепции единого спортивного кластера. По ее словам, «для формирования единой концепции крупного спортивного кластера ведутся переговоры с собственником трека кластер в Крылатском, который интересен не только профессионалам спорта, но всем москвичам, ведущим активный образ жизни. Однако создание единого спортивного кластера осложняется неоднородностью правовых основ на те или иные объекты. Необходимо привести в соответствие интересы всех сторон», — сообщила Светлана Канищева.

Сегодня велотрасса в Крылатском выглядит запущенной, что и понятно – со дня основания она ни разу капитально не ремонтировалась, трековое покрытие изношено, на территории выявлены объекты самостроя, нарушающие границы велотрека.

30 марта запланировано очередное судебное заседание – в Арбитражном суде пройдет слушание по иску Правительства Москвы и Департамента городского имущества города Москвы к АО «Спортивно-экологический комплекс «ЛАТА-ТРЭК» о признании права собственности на велотрассу отсутствующим и снятии объекта с кадастрового учета. Будем надеяться, что правовые споры наконец-то прекратятся, город вернет свою собственность и вдохнет в эту территорию новую жизнь – трек будет спасен, все интересы горожан найдут отражение в развитии спортивного кластера.