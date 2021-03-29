Советский «Титаник»

«Сванетия» была в 9 раз меньше «Титаника», а погрузилось на нее почти столько же человек.

«Сванетия» была в девять раз меньше «Титаника»: 5 тысяч тонн водоизмещения против 45 тысяч тонн «Титаника». А погрузилось на нее почти столько же человек.

От причала в Севастополе «Сванетия» вышла в море, взяв курс на Новороссийск, с большим креном на левый борт. Сначала погрузили почти 250 тяжелораненых, потом более 350 кавалеристов, потом просто эвакуированных - всего около 1000 человек. Перед самым выходом в море судно приняло еще 150 человек, потом еще…

Штурман Г. Кухаренко, выживший после страшного рейса, рассказывал, что люди были повсюду, на трапах, в коридорах, не говоря уже о технических помещениях. Он же, Кухаренко, вспоминал, что капитан судна Александр Беляев побледнел, когда ему сообщили, что сопровождать «Сванетию» будет всего один корабль - эсминец «Бдительный». Огромный риск… К тому времени в Черном море от немецких самолетов уже погибла «Армения» с большим количеством флотских медработников на борту...

«Сванетия» - теплоход молодой: в 1937 году построен в Дании по заказу Советского Союза. Длиной 102 метра. Экипаж опытный, слаженный. Но судьба теплохода складывалась трудно. Начало войны встретили в проливе Босфор, где Турция, придерживающаяся во Второй мировой войне нейтралитета, задержала судно с экипажем, чтобы продемонстрировать свою готовность действовать по собственным правилам. Только в середине февраля 1942 года теплоход с экипажем наконец освободили. На борту установили пять полуавтоматических пушек и два крупнокалиберных пулемета, так что теперь судно уже беззащитным не было.

Поздним вечером 29 марта «Cванетия» вышла в новороссийский, последний свой рейс. Капитан-лейтенант Беляев заметно нервничал и часто поглядывал на шедший впереди «Бдительный». Немецкая «рама» - самолет-разведчик - появилась над ними, когда расцвело, и стало понятно, что теперь следует ждать налета. Налетело 8 хейнкелей и 4 юнкерса. Беляев приказал следовать галсами, то и дело меняя курс, мешая врагу прицелиться. «Бдительный» открыл огонь при первой возможности. Один юнкерс, дымя, упал в море, другой, теряя высоту, скрылся за горизонтом. Отбомбившись, самолеты ушли. Оказалось - за новыми бомбами. «Бдительный», ведя уже свой бой, все более и более отдалялся от конвоируемого им корабля…

После двух мощных ударов торпед «Сванетия» носом с бортовым креном начала погружаться. Поднялась паника. Спустить на воду удалось лишь две шлюпки: возникшие возле них кавалеристы решили для быстроты перерубить удерживающие канаты, и те вместе с людьми рухнули в море… Капитана, пытавшегося навести хоть какой-то порядок, оттеснили к надстройкам, его никто не слушал и не слышал…

Но пулеметы «Сванетии» не переставали работать! Пушки тоже! Это комендор Арсланбеков и медсестры Лизиченко и Бердичевская, Дорошенко и Соколова, как рассказал Кухаренко, вели огонь по самолетам. Они погибли все.

Медицинский персонал вел себя в высшей степени мужественно, продолжая оказывать помощь раненым.

Всего 18 минут продержалась «Сванетия» на плаву. «Бдительный», вернувшись только через два часа, подобрал лишь 61 человека. Из них 18 скончались от переохлаждения. Точное количество жертв не установлено и, судя по всему, установлено быть не может.

Только факт остается фактом: «Сванетия» отбивала вражеские атаки до своей последней минуты.