Пионер на пожаре

Иван Янковский в фильме «Огонь». Фото: Кадр из фильма

Фильм «Огонь» является высококлассным мегабюджетным развлечением и потому не подлежит оценке в категориях «правда - неправда». Сценарист Куликов («Легенда № 17», «Движение вверх») и режиссер Нужный («Ольга», «Я худею», «Толя-робот») с блеском освоили американскую систему кинопроизводства, в которой правдоподобие считается отягчающим обстоятельством. Поэтому вопросы соответствия кино подлинным перипетиям аврального пожаротушения излишни - зато весьма интересны общие тенденции массового спроса, на которых авторы, то и дело вышибающие Голливуд с верхних позиций национального кинорейтинга, что называется, собаку съели.

Фильм повествует о моральной победе молодой развинченной борзоты над командирской волей и опытом в экстремальных обстоятельствах, которых она никогда в жизни не видела, потому и стала борзотой. Именно полное отсутствие в современном детстве боли, страха, нужды, ответственности, неудач и проблем делает городскую молодь похожей на расслабленных американцев, которых их страна максимально оберегает от боли, страха, нужды, ответственности, неудач и проблем. Вот только именно этот перечень и составляет основную суть борьбы с огнем, врагом, дворовой шпаной, т. е. любым экстремалом, от которого огорожены веселые и дерзкие мажоры. Интеллигенция с пафосом зовет это «непоротым поколением», но явление шире: эти дети сроду не были в армии, в драке, в школе, где нужно учиться, а не в айфон играть, в любых условиях самоограничения. Зато именно они являются целевой аудиторией многозальных кинотеатров, которой нужно всячески подмахивать в процессе создания современного киномифа, чем и заняты самые успешные из новейших мифотворцев.

По фильму группа лесных пожарных теряет на выброске бойца и не может участвовать в тушениях менее чем вшестером. Старший (Константин Хабенский) подтягивает в элиту самоуверенного стажера (Иван Янковский), который хамит, пылит, ведет себя в стиле «дядя, будь проще» и только этим заслуживает себе место в рядах героев-огнеборцев. В тайге он ворует у старшего телефон спутниковой связи, чтобы поболтать с его дочкой (Стася Милославская), а после роняет трубу с обрыва в воду - зато в крайних условиях вытаскивает будущего тестя из огня в полымя. Дочка, которую приступы паники парализуют даже в самолете, тем временем встает поперек взлетной полосы под винт кукурузника, планирует прыгнуть с парашютом и обманом связывается с центральным штабом МЧС из кабинета местного командира. Все это рисует влюбленных с наилучшей стороны и вызывает покладистое саморазоружение папы перед силой детских чувств.

Ежу ясно, что мальчику и девочке, способным в условиях экстры запороть связь, лезть под винт и проявлять мажорную инициативу, благодарные инструкторы торжественно повязали бы камень на шею и с почестями утопили в ближайшем пруду. Ладно, не утопили бы, но сделали бы все от них зависящее, чтобы юные герои на сто километров не приблизились к делу и району, связанным с жизнью и смертью. В лесу правило «будь проще» не работает. Забыл веревку, промочил спички, не зачалил плот, не выставил по берегу подстраховку со спасательными фалами - и людей становится чуть меньше. Дерзость и борзость могут выручить в одном случае из десяти, но чаще все решает уровень подготовки и мелочей, которые не являются сильной стороной поколений с англоязычными самоназваниями.

Отдельных аплодисментов заслуживает желание девочки с аэрофобией преодолеть себя и прыгнуть с парашютом. Люди, которые цепенеют на взлете обычного лайнера, от мысли, что с него предстоит прыгать, предпочтут побыстрее умереть в кресле. Между готовностью зайти на борт и готовностью выйти с него на высоте 1200 метров лежит в прямом смысле пропасть - слово специалиста. Сделать это второй раз меня, например, заставит только война. Девушку с аэрофобией сделать это не заставит даже падение самолета камнем вниз. Стоит заметить, что финального парения преодолевших страх влюбленных для эффектной точки в голубых небесах снято так и не было. Видимо, играть храбрую девочку и лететь вниз даже на брезентовых лямках оказалось несколько разными вещами (Янковский - тот в натуре прыгал, респект).

Все вышеизложенное - не претензия к авторам, они сняли эффектную сказку. В жизни же большинство развязных юношей в случае любого напряга предпочитают отпрыгнуть на безопасное расстояние и храбро снимать все на смартфон для предъявления инспекции по правам ребенка. Ждать от поколения стукачей геройских действий в условиях крайних температур могут лишь самые закоренелые оптимисты.

Огонь - это ж так киногенично. Сам не потухнет - хоть на Ютубе полайкаемся.

«ОГОНЬ»

2020 г.

Реж. Алексей Нужный