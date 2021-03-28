Вечно молодые Королева и Долина, роковая женщина Барановская: самые удачные и ужасные наряды звезд на вечеринках

Юлия Барановская удивляет кудряшками — ей идет. Фото: СОЦСЕТИ

За минувшую неделю звезды успели посетить сразу несколько мероприятий. У наших артистов каждый выход в свет – новый наряд, стараются не повторятся. Присмотрелись к весенним обновкам знаменитостей.

Барановская с сыновьями Артемом и Арсением. Фото: СОЦСЕТИ

Юлия Барановская провела премию Fashion People Awards Teens в блестящем во всех отношении платье от дизайнера Аники Керимовой. Средняя цена нарядов бренда – 50 тыс. руб. Правда знаменитостям платья для таких выходов дают бесплатно – реклама бренда. У Барановской безупречный вкус. И в этот раз он ее не подвел – удачный крой, с актуальной теперь асимметрией и одним из двух цветов года. Барановская рядом с сыновьями Артемом и Арсением – молодая стильная мама, которая и сплясала с детьми на шпильках и со старшим наследником провела мероприятие.

Наташа Королева с сыном Архипом. Фото: СОЦСЕТИ

Наташа Королева знает, как ей идет черный. Особенно, когда силуэты скрывают лишнее и подчеркивают достоинства фигуры. Черный кожаный жакет – этой весной на пике популярности у модниц. Стилисты советуют приталенный крой или двубортные модели прямого фасона. У Королевой микс, который ей идет – особенно с лосинами, подчеркивающими стройные ножки. Рядом с певицей сын Архип с дипломом той самой премии, которую провела Барановская – номинация «за семейные ценности».

Елена Летучая и Карина Нигай на стильной вечеринки. Фото: пресс-служба

Блогер и стилист Карина Нигай отметила день рождения, обозначив стиль вечеринки - «безумно богатые Азиаты». Елена Летучая оказалась самой яркой среди гостей. Кукольный парик Летучей к лицу, а вот платье в стиле «нулевых» вызывало массу вопросов. Серебристая кожа и теперь актуальна, учитывая, что этой весной она вернулась в коллекции модных домов вместе с цветным денимом. Но этот крой платья на молнии подчеркивает все недостатки, казалось бы, идеальной фигуры телеведущей, а также серьезно упрощает образ.

Виктория Дайнеко в велосипедках, которые теперь есть даже в кутюрных коллекциях. Фото: пресс-служба

Виктория Дайнеко не случайно так нарядилась. В аквакомплексе «Лужники» прошла вечеринка Aqua Fest – стилизованная под модные мероприятия, ради которых молодежь раньше летала на Ибицы и Испании. Во Дворце водных видов спорта купались в бассейнах и танцевали в купальниках. У Дайнеко идеальный образ – так можно и на вечеринку, и в офис, и в кино. Три тренда в новом образе певицы – сверкающий топ, пиджак с «мужского плеча» и велосипедки, которые теперь носят с каблуками.

Ларису Долину в парике и с такими стройными ножками не узнать. Фото: СОЦСЕТИ

Лариса Долина последнее время удивляет регулярно – уже и не знаешь, чего от певицы ждать после похудения на 20 кг и омоложения. Дочь певицы сегодня поделилась новым образом Ларисы Александровны. Во-первых, Долина в черном парике и эта самая большая неожиданность.

Во-вторых, новый цвет волос позволил впервые примерить певице нетипичную для нее цветовую гамму. Мягкие и нежные пастельные оттенки были ранее не свойственны певице. Долина в наряде бренда Goga Nikabadze. Такие рукава теперь есть в коллекциях главных мировых домов моды. Дизайнеры руководствуются девизом: чем пышнее, объемнее, больше рукава – тем лучше. Ну и асимметрия – всему голова. Вот только сапоги ужасно не подходят к этому образу – они для прежней Долиной, блондинке с ярком платье.

Любовь Успенская и Ирина Салтыкова. Фото: СОЦСЕТИ

Ирина Салтыкова в гостях у Любови Успенской на презентации клипа на песню «Берега». Здесь ничего интересного: классика жанра. Вообще этой весной классические пиджаки носят на голое тело или на топ. Ну и чем короче юбка – тем интереснее и актуальнее образ. Этим певицам фигура позволяет демонстрировать ноги.