Отбой: столкновение астероида Апофис с Землей исключено в ближайшие 100 лет

Астероид Апофис в момент обнаружения в 2004 году.

Астероид Апофис (Apophis), он же 99942, он же 2004NM, он же Бог Хаоса больше не угрожает Земле. Столкновение с этой огромной глыбой высотой почти с Останкинскую телебашню исключено. По крайней мере в ближайшие 100 лет.

К радостному и успокоительному для человечества выводу пришли астрономы NASA, которые, как они уверяют, отследили Апофис, пока тот пролетал мимо нашей планеты 6 марта нынешнего года. По уточненным данным, астероид был тогда в 17 миллионах километрах от Земли. Далеко, конечно. Однако наблюдения удались. И позволили понять, чего ждать от космического гостя в следующие его визиты – в 2029 году, в 2036 и особенно в 2068 году, который, собственно, и грозил столкновением.

В NASA задействовали два мощных радиотелескопа -комплекса дальней космической связи Голдстоун (Goldstone Deep Space Communications Complex) и Грин-Бэнк ( Green Bank Telescope) Национальной радиоастрономической обсерватории (National Radio Astronomy Observatory). Получили радарные изображения с разрешением 38,75 метра на пиксель. Марина Брозович (Marina Brozovic) из Лаборатории реактивного движения NASA (Jet Propulsion Laboratory), ученая, руководившая радарными исследованиями, назвала их выдающимися, учитывая расстояние, с которого были получены картинки.

Снимки Апофиса, сделанные с расстояния 17 миллионов километров.

Итак: в 2029 году Бог Хаоса, конечно, заставит вздрогнуть. Он будет виден невооруженным глазом, но пронесется мимо. Правда, очень близко - всего в 31300 километрах от поверхности Земли. То есть, ниже геостационарных орбит спутников связи, которые летают на высоте в 40 тысячах километров. Если какой-нибудь попадется по пути, астероид разнесет его в пыль.

Угроз столкновения с Землей в 2029 и в 2068 годах тоже нет. Никаких. Даже теоретических.

Опираясь на нынешние наблюдения, математики рассчитали траекторию Апофиса на 100 лет вперед – до 2121 года. Ничего опасного не обнаружили. А дальше просто не заглядывали пока. Но заглянув, обязательно сообщат, даже если и напугать будет не чем.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Было страшно, аж жуть

Астероид обнаружили американские астрономы из Национальной обсерватории в Аризоне (Kitt Peak National Observatory in Arizona) – разглядели среди звезд 19 июня 2004 года. Сфотографировали, прикинули траекторию – весьма, конечно, приблизительно на первых порах. И сильно забеспокоились. Потому получили небывало высокие шансы столкновения обнаруженного небесного тела с Землей – 1 к 300. Ему быстро подобрали подобающее угрозе имя - древнеегипетского бога Хаоса. Или тьмы. Или ужаса. Короче, назвали Апофисом.

Апофис оказался больше, чем казался изначально.

В 2013 году – во время очередного пролета астероида мимо Земли - астрономы уточнили его размеры. В поперечнике Апофис оказался чуть больше, чем считалось – не 300 метров, а 370. Как раз тогда математики и определили три критические даты: те самые годы - 2029, 2036 и 2068, когда вероятность столкновения астероида с Землей не равнялась нулю. чреватые столкновением. Но, похоже, обойдется. Если верить, расчетам, конечно. Случай уточнить их окончательно, представится в пятницу 13 апреля 2029 года.

Траектория Апофиса.

Апофис вращается вокруг Солнца, делая полный оборот примерно за 323,5 суток. Периодически пересекает орбиту Земли.