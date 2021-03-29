Почему в России подпольный бизнес выгоднее легального

Вот так оно часто и бывает: подпольная водка есть, а власти о ней ничего не знают. Фото: AP/East News

Про эту любовную драму поведал мне силовик, пожелавший не афишироваться. Некий беспаспортный азиат-батрак влюбился в русскую грудастую продавщицу из города Александрова. Каждую неделю он ездил к ней из Переславля-Залесского с подарками и обещал жениться. Но однажды попал в облаву, и неподкупная александровская полиция, заточив влюбленного в камеру, собиралась грубо вышвырнуть его из страны. Но тут влюбленный юноша заявил, что имеет важную информацию для ФСБ в обмен на свободу и семейное счастье. После рыцарям плаща и кинжала он рассказал про завод-невидимку, где сам работает на розливе паленого алкоголя. Поведал, что оборот огромный, следовательно, и ущерб России серьезный очень. Сказал, что завод подпольный на предприятии «Славич» находится.

Юноше не поверили, потому как на «Славиче» обнаружили и закрыли подпольный алкогольный завод еще полгода назад. Как так?! Но разведка же показала, что влюбленный и впрямь не врет. И тогда ФСБ с Росгвардией стали готовить операцию «Берендей» по захвату того завода. Готовили в глубокой тайне от руководства и полиции города Переславля-Залесского, дабы никто не упредил преступников. И в конце ноября прошлого года, когда бойцы ФСБ и Росгвардии с криками непристойного содержания ворвались в цеха по розливу «водки», директор от неожиданности даже предложил откупную. Но его грубо кинули в автозак и передали следствию.

Стоимость оборудования и продукции оценили тогда более чем в 500 миллионов рублей! Чтобы все это вывезти, понадобилось более 30 фур. Азиатских заводских батраков отправили на родину. Директором, что интересно, оказался 33-летний кавказец, находящийся в федеральном розыске (!). Директора, если верить полицейским пресс-службам, допрашивают уж пятый месяц. Однако же переславцы в том сомневаются. Доверия к власти нет. За последние годы в Переславле повязали уже трех мэров за жульничество. А сколь еще не повязанных? Что там пытать директора пятый месяц, не понимают люди. Достаточно и двух дней, чтоб тумаками выведать: кто крышевал завод во властных и силовых структурах? Откуда везли сырье? Куда отправляли пойло?

Бывший завод «Колос» в поселке Новом. По виду и не догадаешься, какие прибыли он давал. Фото: Николай ВАРСЕГОВ

НАЧАЛЬНИКИ НИЧЕГО НЕ ЗНАЮТ

Я тоже не понимаю: чего там тянуть кота за хвост? Зачем имя того директора засекречено так, словно это шпион японский? Но и этому есть народное объяснение: под директора якобы готовят «торпеду» - человека, который за деньги пойдет под суд вместо настоящего директора. Срок за это могут дать до 6 лет. Но обычно наказывают условно, поскольку подпольный водочный бизнес - это шальные деньги, на которые покупаются лучшие адвокаты и не только…

Руководство Переславля-Залесского понятия не имеет, откуда в их маленьком городишке взялся этот большой завод. Заместитель мэра по экономике и финансам Павел Семенов так и признался мне, что даже он ничего не знает. Было, он говорит, у нас военное предприятие «Славич». Его закрыли, цеха остались. И теперь там трудится кто попало, арендовав цеха. Одни производят разовую посуду, другие сетку садовую, третьи краску. А вот эти неведомые заму по экономике люди пристроились там паленую водку делать. И хотя у нас в каждом городе с десяток всяких проверяющих организаций - от экологов до налоговой, проверять им закон не позволяет - по словам зама по экономике. Плановая проверка производится раз в 3 года, и проверяющие должны заранее оповестить директора о визите. А потому-де контролировать предприятия невозможно.

В мои юные годы я бы поверил заму, однако по мере накопления опыта прекрасно знаю, что даже в глуши таежной всякие производства, включая подпольные, на контроле у местных органов и полиции. А если же в Переславле жуликам удалось обдурить всю мэрию, то срамота какая-то получается.

Зато народ знает все. История началась в 90-х. В село Новое под Переславлем приехали делать бизнес богатые иностранцы из одной закавказской республики. Изучили рынок и удивились, насколько велик тут спрос на алкоголь. А потому приезжие в селе Новом прописались у бабушек и воздвигли с нуля легальный ликеро-водочный завод «Колос». Дали людям работу. Зарплаты отличные. Трудились полтысячи человек в три смены. Бизнес оказался настолько выгодным, что все пенсионеры Переславского района получали прибавку к пенсиям от щедрот этого «Колоса». Но вздрогнули конкуренты и натравили на «Колос» проверяющих. В 2012 году «Колос» закрыли за порчу экологии. С тех пор там стоит только здание, охраняемое угрюмым сторожем. А оборудование завода те же кавказцы увезли куда-то и сами выехали, не выписавшись от бабушек. Бабушкам надо уж в лучший мир, а дома своим внукам они завещать не могут, потому как в домах прописаны те кавказцы, канувшие в небытие.

В Переславле-Залесском обнаружили уже три подпольных завода по производству фальшивого алкоголя. Фото: Николай ВАРСЕГОВ

ПРАВДЫ В РОССИИ НЕТ

В начале 2016 года в карательные органы Ярославля явился буйный деревенский мужик. Кинул ушанку на пол и заорал с порогу, что правды в России нет и в гробу он видел… - указал на портрет над головой начальника. Когда мужика уняли, выяснилось, что он давно и честно трудится на подпольном алкогольном заводе в поселке Кубринске (под Переславлем). Не пьет, не ленится. Но повздорил с хозяином кавказцем, и тот кинул его на деньги!

Карательные органы приехали на завод и закрыли его. Хозяину же завода позволили скрыться, но объявили оного в федеральный розыск. По словам местных, завод в Кубринске работал не один год. Все знали, и участковый не мог не знать. Но ведь людям надо где-то трудиться. И если бы не психопат Петрович, никто бы производство не выдал.

Откуда в мелком поселке Кубринске взялось оборудование для производства фальшивой водки? Предположительно, его завезли с «Колоса». Но неведомо куда и кто в 2016 году увез оборудование уже из Кубринска. По закону его должны бы уничтожить. Но терзают сомнения, поскольку в марте 2020 года выявился второй подпольный завод, уже в Переславле-Залесском. Кто-то сообщил в Росалкоголь, что на бывшем заводе «Славич» мощное производство фальшивой водки. И сотрудники Росалкоголя туда нагрянули. Согласно их отчету, «обнаружено...более 300 тысяч бутылок алкогольной продукции, свыше 34 тысяч литров спиртовой жидкости, 25 тысяч литров этилового спирта...».

Дело отдали следствию, но уже в ноябре того же года вскрыли третий подпольный завод благодаря любви гастарбайтера к продавщице. Третий оказался на том же «Славиче». Оборудования на нем и жидкости более чем на полмиллиарда рублей!

Возможно, что и сейчас на «Славиче» производят водку в больших количествах, но проникнуть туда нельзя, потому как, по словам зама по экономике Павла Семенова, территория строго охраняется.

Сколько еще подпольных алкогольных заводов в Переславском районе? В Ярославской области? Во всей России? Ясно, что очень много. И ущерб от них колоссальный, ибо вся прибыль - жуликам и крышующим жуликов силовикам-оборотням. Подпольные производства, не только алкогольные, выявляют редко, потому как свидетели не хотят их сдавать. Чаще из-за боязни. Сообщишь ты в органы, а потом тебе отомстят.

Кстати

- А возможен ли в Переславле-Залесском честный бизнес? - спросил я у переславцев. И мне указали на швейцарца Беньямина Форстера, который перебрался из-под Цюриха в Переславль-Залесский. Решил навсегда здесь обосноваться и работать честно.

Я расскажу о Беньямине во второй части расследования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Реки фальшивой водки текут через всю Россию и осушить их никто не в силах

Спецкор kp.ru Николай Варсегов попытался выяснить: почему в борьбе с контрафактом государство проигрывает (подробности)

Как избавить Россию от рек фальшивой водки

Обозреватель «КП» Николай Варсегов прочитал отклики читателей к своему расследованию о том, почему в борьбе с контрафактом государство проигрывает (подробности)