Родители поспорили о лучшем отдыхе для детей

Вопрос дня: А вы решили, как летом отдохнут ваши дети? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Ирина ВОЛЫНЕЦ, глава Национального родительского комитета, мама 4 детей:

- Идеальное решение - сертификаты на детский летний отдых. Чтобы родители сами выбирали из тех лагерей, что считают подходящими, для нас это море. Вообще каждый ребенок должен иметь возможность отдохнуть на юге. Но не все родители готовы отдыхать далеко от дома.

Вадим ДРОБИЗ, аналитик рынков алкоголя:

- У нас с внуком-третьеклассником все ясно: сначала сборы в начале июня. Едет команда футбольного клуба - за счет родителей. А в июле в лагерь отдыха - тоже за счет родителей. На помощь государства не рассчитываем давно. Идеальной считаю советскую систему детского отдыха.

Олег СИРОТА, сыровар, отец 4 детей:

- Летом у нас страда, какие там поездки? Может, в июне или июле смогу на машине отвезти семью в Крым. Или в Сочи вырвусь на несколько дней. Я вернусь, а дети с женой передохнут. Мы давно ничего не бронируем. Когда выбираюсь на юг, вижу, что похожие проблемы с детским отдыхом у большинства отцов.

Сергей ГОЛОВ, глава Союза турагентств:

- Дети-внуки уже сами определяют, как они отдохнут. Считаю, программу кешбэка для детей нужно делать круглогодичной. Черноморскому побережью, увы, пока конкурировать с Турцией сложно. Но сейчас в Анталье-Аланье нестабильная ситуация с пандемией. Легче в моем родном Баку, на ленкоранском побережье, где мои внуки бывали. Но полетят ли сейчас, не знаю - из-за цен на авиабилеты.

Сергей ОСИНЦЕВ, ресторатор из Питера, отец трех близнецов:

- Любим Крым, Южный берег. Отдыхали с детьми и в Ботаническом саду, где была дача Януковича, и в Форосе, где дача Горбачева. Любим и нашу Ладогу, но мои два мальчика и девочка предпочитают море.

Матвей ШПАРО, полярный путешественник:

- С воодушевлением отношусь к детскому кешбэку. Но надо понимать: отдых и туризм - это все-таки раздельно. Моя дочь, первокурсница экономфака МГУ, свой летний отдых сама планирует. Она повзрослела, а я летом соберу группу московских директоров, и пойдем в походы - либо по Карелии, либо по Краснодарскому краю, либо по Алтаю.

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