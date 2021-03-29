«Ленинград» с матом не помог: молодежная сборная России на Евро-2021 уступила Франции

Сборная России уступила французам – 0:2. Фото: REUTERS

У молодежной сборной России на Евро-2021 в Венгрии завелась странная традиция. Кто-то из организаторов в момент приезда команды на весь стадион врубает русскую музыку. Репертуар необычен. Перед матчем с Исландией играла группа «Ленинград» «Дорожная» со всеми сопутствующими словами в припеве. Тогда оказалось на удачу – исландцев команда Галактионова разгромила 4:1.

Перед встречей с Франции неизвестный венгерский любитель панк-рока помимо «Ленинграда» поставил еще и «Сектор Газа». И, возможно, это уже было лишним. Сборная России уступила французам – 0:2. Оба гола были забиты с пенальти. Теперь и у сборной России, и у трехцветных по 3 очка после двух матчей. У Дании, с которыми нам играть 31 марта, - 6 очков. Чтобы выйти в плей-офф команде Галактионова необходима победа с разницей в два мяча.

Задача для российской молодежки решаемая. С Галактионовым эта команда выбиралась и не из таких передряг. Это прообраз этой сборной, когда ее игрокам было 17 лет, на Евро-2015 брала «бронзу». И кстати очень этому расстроилась – ехали за «золотом». Но и В той команде одними из лидеров были Чалов и Максименко. На них был расчет и сейчас.

А еще эта сборная здорово обновлялась. И перед самым Евро-2021 в нее пробился Захарян – 17-летний полузащитник «Динамо», ярко ворвавшийся в этом сезоне в российский футбол. Именно он имел отличный момент уже на 4-й минуте: расстреливал с нескольких метров голкипера Ляфона, но мяч попал тому в руку, и французы перевели дух.

Теперь и у сборной России, и у трехцветных по 3 очка после двух матчей. Фото: REUTERS

Но бодрым у сборной России было только начало. В сборной Франции после поражения от Дании тренер усадил на скамейку своих самых главных звезд, и выпустил на поле по больше части гренадеров, при этом очень пластичных и умеющих обращаться с мячом. Они раз за разом выигрывали подборы, жесткие стыки, и своими длиннющими ногами выгребали мячи в ногах россиян. А когда нужно, шли в обводку. Именно так французы заставили нарушить правила Маслова в штрафной на 15-й минуте, и получили право на пенальти – 0:1. А на 24-й минуте мяч нашел руку все того же Маслова, и Максименко и тут не смог спасти после удара с 11-метровой отметки – 0:2.

Что можно противопоставить по такой игре атлетичным французам с корнями из бывших колоний? Только скорость. Скорость мышления, передач, перемещения. Но к к концу первого тайма сборная России заметно выдохлась. И смогла организовать только момент Макарова – тот пробил с приличной дистанции, голкипер вытянул.

Во втором тайме Галактионов освежил атаку, выпустив Грулева и Ломовицкого. И на 60-й минуте Чалов получил отличную от Ломовицкого передачу и шанс на спасении игры. Пробить не успел. И еще было несколько моментов, когда «душили» французов, но до удара мгновения не находили.

Еще сборная России может занести себе в актив удар Чалова, и пару опасных угловых под занес. Но и у французов тоже не было ничего особенного. Счет 2:0 их вполне устраивал. Теперь им надо, просто обыгрывать Исландию.

Евро-2021. Группа С. Положение команд. Дания – 6 очков (разница мячей 3-0), Франция – 3 очка (2-1), Россия – 3 очка (4-3), Исландия – 0 (1-6).