«Мои ошибки хотя бы не видно из космоса»: В интернете шутят над контейнеровозом, перекрывшим Суэцкий канал

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Фото: REUTERS
Самая обсуждаемая тема в мире – заблокированный Суэцкий канал. Утром 23 марта команда гигантского контейнеровоза Ever Given в сложных погодных условиях не справилась с управлением груженной под завязку махиной, и судно уткнулось носом в берег канала.
С тех пор египетские власти пытаются углубить дно, расширить берег и сдвинуть с места контейнеровоз с помощью буксиров. Результат – всего несколько метров прогресса. И пока экономисты оценивают, во сколько именно сотен миллиардов долларов обойдется блокировка прохода между Средиземным и Красным морями, а эксперты по судоходству раздумывают, не быстрее ли застрявшим в пробке судам пойти обходить Африку, в интернете вовсю шутят над ситуацией. Конечно, вряд ли смешные картинки клепают те, кто несет убытки из-за этой ситуации.
Многие предлагаются свои решения проблемы. Разумеется, не вполне серьезные.
В Египте может появиться новая пирамида, если контейнеровоз разгрузить, чтобы тот мог выбраться из канала.
Фото: социальные сети
Судно Ever Given не стало бы проблемой для супергероев или монстров вроде Годзиллы и Кинг Конга.
Фото: социальные сети
Прием из мультика «Вверх» тоже мог бы сработать.
Фото: социальные сети
Похожий сюжет был и в фильме про Остина Пауэрса.
Фото: социальные сети
Люди немедленно начали узнавать в истории контейнеровоза Ever Given типичные ситуации из своей жизни.
Мои планы сбросить вес – Зеленый чай, который я пью.
Фото: социальные сети
Моя злость - мои проблемы.
Фото: социальные сети
Работа, которую мне нужно сделать – Моя мотивация.
Фото: социальные сети
Количество мест, куда я хотел бы поехать в этом году – Мои дни отпуска.
Фото: социальные сети
Ты можешь ошибаться, но хотя бы это не будут ошибки, которые видно из космоса.
Фото: социальные сети
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