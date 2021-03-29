Похудевшая за полгода на 21 кило Долина назвала продукты, которые она перестала есть

Лариса Долина за шесть месяцев похудела на 21 килограмм. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Десятилетиями Лариса Долина сидела на своей знаменитой кефирной диете. Но было очевидно, что она не работает: певица то и дело набирала вес. В итоге 65-летняя артистка решала прибегнуть к радикальным мерам и обратилась к профессиональному диетологу. Идея оказалась правильной: за последние месяцы Долина настолько похудела, что многие заподозрили, что она сделала липоскацию, то есть откачала лишний жир. Однако Лариса Александровна уверяет, что она не ложилась под нож хирурга и просто пересмотрела свой рацион. Секретами своей новой диеты народная артистка поделилась с телеведущей Лерой Кудрявцевой в программе «Звезды сошлись» на канале НТВ.

По словам Долиной, с сентября 2020 года ей удалось похудеть на 21 килограмм.

- Пошла в клинику по коррекции обмена веществ, сдала анализы. Мне дали список продуктов, которые мне категорически нельзя есть. Там очень много всего. Мне категорически нельзя никакие фрукты и никакие ягоды! Вообще! Во-первых, потому что там сахар. Во-вторых, наверное, другие вещества, которые мне вредны были, - рассказала артистка.

Так, диетолог запретил ей есть целый ряд продуктов, среди которых даже морковь и брокколи. Лера Кудрявцева удивилась: почему? Ведь это совершенно низкокалорийные продукты. В ответ народная артистка призналась: она сама не знает, ведь специалист выдал ей список без расшифровки. Эксперт так же категорически запретил ей употреблять яйца, икру, торты, брокколи, вафли, хлеб, морковь, лук, молочные и кисломолочные продукты (то есть кефирная диета теперь забыта окончательно).

Певица рассказала, что отказалась от целого списка продуктов, который для нее составил диетолог.

Певица не совсем поняла, как ей питаться по такому списку, и ей дали другой — с разрешенными продуктами. В него входят все виды мяса, кроме говядины и телятины, а также любая птица и рыба, помидоры, огурцы, красный перец и свекла. Долина рассказала, что ей нельзя пить чай, но можно кофе.

При этом певица теперь ест два раза в день, последний прием пищи — в 15 часов. «Длинное промежуточное голодание», как называет это артистка, длится 18 с половиной часов. Впрочем, у этой диеты есть и другое название – «интервальное голодание», такого рациона придерживаются многие звезды, например, супермодель Наталья Водянова. Долиной нельзя употреблять шампанское, зато бокал белого вина ей разрешено выпить даже после 15 часов.

Лариса Александровна с внучкой Сашей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лариса Александровна призналась, что первое время соблюдение диеты давалось ей с трудом – она постоянно думала о еде. Но примерно через 20 дней привыкла и теперь спокойно не ест после 15 часов.

Лера Кудрявцева восхитилась стойкостью артистки и призналась, что тоже хотела бы похудеть, но у нее нет такой силы воли.

- Я на ночь только и ем. Могу сварить пельмени с маслицем, - призналась телеведущая.