Оголила грудь в 62 года: Мадонна шокировала поклонников фото в непристойном нижнем белье

Мадонна снова решила напомнить о себе. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мадонна вновь решила тряхнуть стариной и напомнить о своем статусе мирового секс-символа. Певица опубликовала в Инстаграме несколько фотографий, на которых она позирует в очень откровенном нижнем белье. 62-летняя икона поп-музыки примерила кружевной бюстгальтер, совершенно не скрывающий ее грудь, и черные трусики. Образ дополнила лихо заломленная кепка.

- А теперь немного для саморефлексии, - подписала серию снимков звезда.

Певица опубликовала в Инстаграме несколько фотографий, на которых она позирует в очень откровенном нижнем белье. Фото: Инстаграм.

Видимо, артистка решила немного встряхнуться после навалившихся на нее проблем со здоровьем. Мадонна уже больше года борется с последствиями травмы, из-за которой ей пришлось свернуть свое мировое турне Madame X. Артистка была вынуждена отменить 14 концертов в Европе и Северной Америке в период с 2019 по 2020 год из-за хронических травм колена и бедра. Стоило певице восстановиться и объявить, что она готова гастролировать, как ее шоу вновь пришлось отменить – на этот раз из-за пандемии коронавируса. Сама Мэдж переболела COVID-19 еще в прошлом году.

В условиях, когда все концерты отменены, артистке, как и многим ее коллегам, пришлось осваивать онлан-формат. Последние два месяца певица провела за редактированием телеверсии своего шоу Madame X, которую она готовит для канала Netflix.

Икона поп-музыки примерила кружевной бюстгальтер, совершенно не скрывающий ее грудь, и черные трусики. Фото: Инстаграм.

Сейчас Мадонна живет в своем особняке в Лос-Анджелесе вместе со своими младшими приемными детьми и с бойфрендом. Очередным избранником звезды стал танцор из ее подтанцовки. Темнокожий Ахламалик Уильямс на 34 года младше Мадонны – ему 28 лет.

Поначалу пара скрывала свои отношения, пока их не застукали папарацци. Мадонну и Ахламалика сфотографировали вместе на балконе отеля в Майами. Парень нежно обнял певицу за плечи, а потом положил руки ей на бедра. Тут-то и стало ясно, что они вовсе не разучивают вместе очередное танцевальное движение – все гораздо серьезнее. После этого влюбленные перестали скрываться. Мадонна то и дело публикует в Инстаграме снимки с молодым бойфрендом.

- А теперь немного для саморефлексии, - подписала серию снимков звезда. Фото: Инстаграм.

Мадонна – мама шестерых детей. Темнокожих близнецов Эстер и Стелу, а так же сына Дэвида и дочку Мэрси она усыновила в Африке – в государстве Малави. Старшие биологические дети звезды Лурдес и Рокко уже живут отдельно от мамы. Лурдес Леон, которую Мадонна родила от своего тренера по фитнесу, закончила Мичиганский университет, где она изучала вокал и сценическое искусство. Но больше, чем сцена, дочь Мадонны манит мир моды. Лурдес не поет, но зато уже снимается для глянцевых журналов и принимает участие в модных показах. Сына Рокко певица родила в браке с британским режиссером Гаем Риччи.