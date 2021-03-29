Страдает от чувства вины: "самая умная девочка США" бросила учебу после нападения на ее маму

Чтобы чем-то занять ребенка, мама постоянно привозила ей из библиотеки новые книги

Жасмин Смит, дочь американки греческого происхождения, называли самой умной девочкой США: она заговорила в полгода, в девять месяцев начала читать, а в пять лет поразила своими знаниями ученых Стэнфордского университета.

Надежды на блестящее будущее в науке рассыпались из-за вмешательства психически неуравновешенного поклонника.

Джорджии Смит, матери Жасмин, приходилось много работать, чтобы как-то свести концы с концами, но денег все равно не хватало. Некоторое время семье даже пришлось жить в старом фургоне, для которого каждый вечер они выбирали новое место для парковки.

Чтобы чем-то занять ребенка, мама постоянно привозила ей из библиотеки новые книги, и Жасмин читала – читала все, что попадалось ей под руку. Так она познакомилась с историей, географией, математикой… А когда девочке исполнилось пять лет, мама сделала ей необычный подарок – взяла на экскурсию в одну из лабораторий Стэнфордского университета.

Позже Джорджия вспоминала, что об этой экскурсии ее дочь мечтала примерно так, как другие дети о Диснейленде.

Жасмин, затаив дыхание, прослушала лекцию по физике, а после, спросив у мамы разрешения, задала лектору вопрос:

– Как предотвратить расплавление ускорителя из-за тепла, создаваемого столкновениями частиц?

Услышав подобное от пятилетнего ребенка, физик был ошеломлен, но быстро взял себя в руки и самым серьезным образом ответил на вопрос девочки. А позже предложил ей вместе с мамой пообщаться с руководителем лаборатории, профессором Мейсоном Йеарианом.

Жасмин записали на дистанционные курсы, а Джорджии удалось собрать денег на слабенький компьютер – помогла компенсация за незаконное выселение.

Необычайные успехи ребенка вызывали вопросы – к девочке даже направили одного из преподавателей, чтобы убедиться, что Жасмин действительно выполняет работы самостоятельно.

В 13 лет она получила степень бакалавра, став самым молодым университетским ученым, и сменила имя на Прометею Пифайту, четко обозначив связь со своими греческими корнями.

Когда Прометее было 15 лет, она вместе с матерью попала в аварию. Девочка не пострадала, а вот Джорджии понадобилась помощь медиков. Местная греческая община помогла собрать деньги на лечение и новую машину, а один из представителей сообщества, 70-летний Томас Кайрос, принялся опекать вундеркинда.

Решив, что он ответственен за жизнь и судьбу Прометеи, Кайрос буквально не давал ей прохода, и постепенно в его мозгу созрела мысль о том, что девочка страдает от тирании матери.

Однажды он протаранил машиной ворота фермы, где жила семья, и пять раз в упор выстрелил из пистолета в Джорджию. Выбежавшая на шум Прометея закрыла мать своим телом, а прибывшая полиция застрелила Кайроса, который отказался сдаваться.

Джорджия выжила, но стала инвалидом, а Прометея полностью закрылась от общества и бросила учебу – она считает, что вина за случившееся с ее мамой полностью лежит на ней, и делает все возможное, чтобы облегчить участь самого близкого ей человека.

Ученые утверждают, что Прометея может продолжить обучение в любое время, а Джорджия мечтает, чтобы ее дочь вернулась к полноценной жизни. Но пока все остается на своих местах.