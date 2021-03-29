Летать нельзя, но можно пообедать: британская авиакомпания продает желающим обеды пассажиров первого класса

British airways стала предлагать всем желающим приобрести набор их четырех блюд, подаваемых пассажирам первого класса Фото: REUTERS

Решением правительства Великобритании жителям королевства запрещено покидать пределы страны без уважительной причины. Основанием для очередного запрета стала третья волна эпидемии коронавируса.

Чтобы хоть как-то поднять настроение тем, кто намеревался отправиться в ближайшее время в полет, а заодно пополнить собственный бюджет, авиакомпания British airways стала предлагать всем желающим приобрести набор их четырех блюд, подаваемых пассажирам первого класса.

Это не готовые закуски и горячее, а набор ингредиентов для их приготовления, книжка с рецептами и сувенирный паспорт.

Так что любой желающий, не покидая пределов Британии, может есть так, как будто он летит на борту одним из самолетов British airways. Правда, при этом ему необходимо использовать собственные кулинарные таланты.

В меню, рассчитанном на пару, - закуска, основное блюдо, сырная тарелка и десерт. Стоит такой набор $110, что сопоставимо с ценой билета экономкласса из Лондона в Париж или Дублин.

Выбрать можно мясное, рыбное или вегетарианское меню. И приготовить, в зависимости от сделанного выбора, тушеные говяжьи щеки, цельнозерновой салат или фаршированную пасту аньолотти.