Звук строительного шума или детского плача: появилась программа, позволяющая испортить видеоконференцию в Zoom

Пожалуй, самой полезной аудиофункцией плагина можно назвать имитацию плохого соединения и эхо – они действительно выглядят очень убедительно Фото: REUTERS

В мире становится популярной программа, позволяющая прервать нежелательный звонок в Zoom – она дает возможность пользователям быстро закончить надоедливую видеовстречу, если ее по каким-то причинам нельзя завершить простым нажатием кнопки.

На фоне ситуации с коронавирусом многим людям пришлось заменить реальное общение виртуальным. Причем не только с родными или близкими людьми, но и с деловыми партнерами, начальством, коллегами по работе. Далеко не все подобного рода видеовстречи на самом деле нужны, полезны или приятны – зачастую они просто съедают массу времени.

Американский разработчик программного обеспечения Сэм Лавин предлагает удивительно легкий вариант для завершения нежелательного звонка – достаточно воспользоваться веб-плагином, и у вас появится отличный повод закончить надоедливую беседу.

Дело в том, что этот плагин добавляет в видеоконференцию посторонние звуки. На сегодняшний день возможен выбор из восьми вариантов: от сильного строительного шума до плача ребенка. Также ваши собеседники могут услышать рыдания мужчины, раздражающий лай собаки и даже звуки туалета.

Пожалуй, самой полезной аудиофункцией плагина можно назвать имитацию плохого соединения и эхо – они действительно выглядят очень убедительно.

«Это инструмент, который поможет вам избежать встреч Zoom и других сценариев видеоконференцсвязи. Это позволяет вам саботировать свой аудиопоток, делая ваше присутствие невыносимым для других», – сообщает разработчик в описании виджета.

Кстати, это не первое творение Сэма Лавина, который описывает основную идею своего творчества как «преднамеренное замедление, снижение производительности и саботаж»: ранее он создал программу, единственная функция которой найти установленный Zoom и удалить его, а также веб ресурс, ведущий к замедлению компьютера и его нагреву.