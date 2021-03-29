Есть прогресс: Заблокировавшее Суэцкий канал судно сняли с мели

В ночь на понедельник судно удалось окончательно снять с мели Фото: REUTERS

Гигантский контейнеровоз Ever Given, который сел на мель в Суэцком канале и заблокировал эту важнейшую судоходную артерию планеты во вторник 23 марта, наконец-то удалось сдвинуть с места. О том, что судно сняли с мели, сообщает транспортная компания Inchcape.

Как пишет Bloomberg, это стало возможным, благодаря тому, что рабочие извлекли около 27 тысяч кубометров песка, в котором и увяз контейнеровоз.

Чтобы решить проблему застрявшего гигантского контейнеровоза, а это действительно чуть ли не самое большое судно в мире, египетские власти разработали специальную схему. 12 часов экскаваторы вычерпывали грунт от носа Ever Given, затем, когда воды в канале прибывало из-за прилива, 12 часов буксиры пытались сдвинуть махину с места. Когда это все же удалось сделать, в операции были заняты 13 буксиров.

Вечером 27 марта контейнеровоз с большим трудом сдвинули на несколько метров. И вот, в ночь на понедельник судно удалось окончательно снять с мели.

Но говорить о разблокировке Суэцкого канала пока рано: Ever Given еще предстоят сложные маневры, чтобы лечь на нужный курс. Да и после того, как ставший печально знаменитым контейнеровоз пройдет «бутылочное горлышко» канала, обычное движение восстановится тут не скоро. В «пробке» возле канала застряло больше 360 судов, чтобы пройти канал им понадобится в лучшем случае несколько дней.

Кстати, если бы не сегодняшний успех, власти Египта готовы были начать беспрецедентную операцию. Президент страны Абдель Фаттах ас-Сисис дал поручение готовиться к разгрузке контейнеровоза. Без специального портового оборудования сделать это было бы очень непросто, ведь уложенные во много этажей контейнеры просто не предназначены для того, чтобы их снимали с судна посреди пустыни. Но Египет, который из-за пробки теряет порядка 14 млн долларов в день, готов был пойти на это.

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