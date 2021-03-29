«Миранчуку нужно оставаться в Италии и ждать своего шанса»: Экс-игрок «Локомотива» Олег Елышев - о полузащитнике сборной России

Алексей Миранчук уехал в итальянскую «Аталанту» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За последний год лишь один российский футболист перебрался в сильный европейский чемпионат - полузащитник сборной Алексей Миранчук уехал в итальянскую «Аталанту». Россиянин какое-то время восстанавливался от травмы. Затем начал попадать в состав на матч, время от времени выходя на замену. Миранчук использовал это время с толком - на его счету уже 5 мячей за «Аталанту» (в Серии А, Кубке Италии и Лиге чемпионов). Российские специалисты, следящие за матчами «Аталанты» отмечают: Алексей очень старается проявить свои лучшие качества, он полезен, но в полузащите команды слишком большая конкуренция. Появились теории: не стоит ли Миранчуку, уже показавшему в Европу свой определенный уровень, перейти в другой сильный европейский чемпионат, но в команду попроще, где он точно будет игроком основы и сможет развиваться. Или лучше оставаться в «Аталанте» и терпеть?

Эти вопросы в интервью «Комсомольской Правде» прокомментировал бывший игрок «Локомотива», обладатель Кубка России Олег Елышев.

- Я думаю, надо оставаться в «Аталанте». Команда играющая, под его стиль. Там очень хорошие игроки, прекрасный тренер. Да, на этот момент есть игроки, которые, наверное, чуть посильнее, набрали уверенную форму. Но ему стоит оставаться там и ждать своего шанса. Алексей этими шансами пользуется, когда его выпускают на замену. Я считаю, что он на правильном пути и нужно продолжать в «Аталанте».

- А у брата-близнеца Антона Миранчука (Антон младше на несколько минут, - Авт.) есть шансы перейти в сильный европейский чемпионат?

- Для начала надо попасть в стартовый состав «Локомотива». Я так понимаю, место сейчас для него не забронировано. Те ребята, которые выходят, вряд ли просто так отдадут это место. Шансы-то перебраться в Европу есть, но как Антон ими воспользуется - другой вопрос.