Видео задержания группировки, продававшей иностранцам поддельные медсправки для въезда в РФ, опубликовала ФСБ

Oфициальный представитель Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области Ирина Ануреева

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области, которая граничит с Казахстаном, пресекли деятельность группировки, специализирующейся на изготовлении и сбыте поддельных медицинских документов.

- За деньги иностранцам предлагали пройти медицинский тест, который использовался в качестве оснований для въезда на территорию России в условиях действующих противоэпидемиологических ограничений, - сообщила официальный представитель Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области Ирина Ануреева.

По данным следствия, у задержанных изъято более 1000 бланков справок ПЦР, 400 заполненных справок-приглашений, денежные средства в российской и иностранной валюте на общую сумму свыше 3 миллионов рублей, а также клиентская база иностранцев, намеревавшихся приобрести подложные документы.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела. Идет следствие.

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