Аналог "Госуслуг" для мигрантов предоставит им льготы

Каждый мигрант при въезде в Россию будет обязан скачать в свой смартфон программу, которая будет похожа на социальную страницу Фото: Евгения ГУСЕВА

Создание электронного реестра иностранных граждан в России - давно пройденный этап. Первая такая база появилась еще при существовании Федеральной миграционной службы, которой руководил Константин Ромодановский. По ней при наличии ФИО иностранца можно было найти все его документы, проследить, когда он въехал в страну.

Приложение "Мигрант", которое решили создать прошлой весной на базе платформы "Госуслуг", больше нужно для контроля за миграционными процессами и работодателей в реальном времени. Каждый мигрант при въезде в Россию будет обязан скачать в свой смартфон программу, которая будет похожа на социальную страницу: там будет необходимо загрузить свое имя, фотографию, сканы документов, привязать к ней банковскую карту. Если данные будут верными, мигрант получит QR-код, который позволит ему пересечь границу. В России страница мигранта будет подтверждаться и дополняться биометрическими данными и медицинским осмотром в миграционном центре.

Госдума 23 марта 2021 года приняла законопроект, обязывающий трудовых мигрантов сдавать биометрию и проходить медосмотр.

- Такая полная регистрация в приложении позволит иностранцу получать в электронном виде трудовой патент и устраиваться на работу через электронные биржи, регистрироваться по месту жительства и записываться к врачу за медицинской помощью при необходимости, получать рассылку о предстоящем окончании срока пребывания и необходимости выезда за пределы России. В настоящее время в рамках исполнения плана Минцифры совместно с МВД России проводят мероприятия по разработке системного проекта по созданию названной единой информационной инфраструктуры, - сообщили "КП" в МВД России.

Звучат предложения сделать для мигрантов с высоким "рейтингом социального доверия" (которые будут активно пользоваться приложением) скидки при оплате патента, налогов и медицинских услуг.

Могут получить льготы и работодатели, которые будут привлекать на работы образцовых мигрантов. У силовых ведомств появятся возможность отсечь от мигрантов мошенников, которые зарабатывают на их неосведомленности, видеть в реальном времени число въехавших и выехавших, число реально работающих, ограничить въезд в Россию иностранцев с хроническими болезнями и судимостями, выявлять подобных на границе даже если они поменяли на родине свои имена и документы.

Кстати, тем, кто будет нарушать правила пребывания в России, впоследствии будут просто отказать в праве на въезд.

Ранее начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Ольга Кириллова рассказала "Комсомольской правде", что за нарушение правил пребывания более 200 тысяч мигрантов в год лишаются права на въезд. Постоянно в России находится порядка 9,5 миллионов иностранных граждан, а въезжает-выезжает за год с постановкой на учет около 15 миллионов.

Новая информационная платформа "Мигрант" должна заработать с открытием границ, а к 2022 году ей смогут в полном объеме пользоваться все заинтересованные министерства и ведомства.