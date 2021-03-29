Участницу шоу «Пацанки» ограбили и чуть не изнасиловали после свидания через Тиндер

В одном из интервью, девушка рассказывала зрителям о своей любви к состоятельным мужчинам и сайтам знакомств Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Сегодня многие одинокие люди пытаются устроить свою личную жизнь с помощью различных сервисов онлайн знакомств. Результат получается самым разным: от любви на всю жизнь и создания семьи до происшествий, подпадающих под действие УК РФ.

Такой негативный и травматичный опыт произошел с экс-участницей телешоу «Пацанки» и «Званный ужин» 29-летней Яной Лукьяновой Телекарьера яркой и скандальной девушки не сложилась и Яна стала работать в салоне красоты, а в свободное время искать в интернете мужчину своей мечты.

В одном из интервью, девушка рассказывала зрителям о своей любви к состоятельным мужчинам и сайтам знакомств. По мнению Яны, кавалера найти очень просто: внешность не важна, главное, чтобы парень был при деньгах, а остальное приложится.

С Алексеем Яна познакомилась в приложении Тиндер. Молодые люди сразу понравились друг другу и после непродолжительной переписки мужчина пригласил Яну к себе в гости. Девушка с радостью согласилась и приехала домой к молодому человеку. Парочка общалась и распивала спиртное, вечер близился к ночи. В какой-то момент алкоголь ударил Алексею в голову, и мужчина «перешел в наступление» - стал распускать руки и склонять девушку к сексу. Яна отмахивалась и шутила, не подпуская кавалера близко. Однако Алексей был очень настойчив и продолжил активно приставать.

Яна Лукьянова отказала в сексе едва знакомому мужчине, после чего он выгнал ее из квартиры и ограбил

Яна такое рвение не оценила и твердо отказала едва знакомому кавалеру в близости. Мужчина вышел из себя, стал вести себя агрессивно, кричать и выгонять Яну из своей квартиры. Перепуганная девушка быстро собрала вещи и выбежала на улицу, однако обозленный парень не отступал. Алексей выбежал на улицу вслед за Яной и увидел, что она кому-то звонит. Мужчина выхватил из рук девушки ее телефон и скрылся в неизвестном направлении. Не ожидавшая такого окончания романтического вечера Яна отправилась за помощью в полицию.

«В полицию обратилась 29-летняя Яна Л. Девушка рассказала полицейским, что была на романтическом свидании в квартире у малознакомого человека по имени Алексей. В ходе общения мужчина стал приставать к потерпевшей и склонять ее к интимной близости. Получив отказ, Алексей вышел из себя, выгнал девушку из квартиры, а после украл ее мобильный телефон iPhone 7+ и сбежал,» - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Сейчас 29-летняя экс-участница телешоу приходит в себя после свидания, а сотрудники полиции проводят проверку и разыскивают неизвестного молодого человека, который ограбил девушку после отказа в интимной близости. Поиски затрудняет тот факт, что Яна не смогла вспомнить точный адрес квартиры, где живет мужчина и где у них проходило свидание.

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