Тюменская область активно развивает туристическую инфраструктуру

Губернатор Тюменской области Александр Моор считает, что интерес россиян к путешествиям по нашей стране будет расти. Фото: admtyumen.ru

Активный интерес инвесторов к туристической сфере региона, в том числе к строительству отелей с термальными комплексами, отметил губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая на онлайн-заседании круглого стола «Внутренний туризм: на новой волне возможностей», который прошел на площадке МИА «Россия сегодня» 25 марта.

«СЛОМАЛИ СТЕРЕОТИПЫ»

Туризм входит в число девяти приоритетных направлений инвестиционного развития Тюменской области, напомнил губернатор. «Мы видим в этом большой потенциал. Увеличивая количество посещающих регион туристов, необходимо развивать инфраструктуру и повышать качество сервиса», – отметил Александр Моор.

Тюменская область вошла в топ-10 наиболее популярных направлений по федеральной программе туристического кэшбэка. Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, сообщила, что Тюмень для неё – это невероятно теплые воспоминания.

«Мы во многом сломали стереотипы, и Тюменская область стала не только промышленным регионом, но и местом, куда можно просто отправиться в замечательное путешествие», – обратилась Зарина Догузова к участникам и зрителям круглого стола.

Только за первую неделю с момента старта федеральной программы туристического кэшбэка объем продаж составил 2,5 млрд рублей, отметила глава Ростуризма. Туры внутри страны приобрели 100 тыс. россиян. Туристам вернулось уже около 500 тыс. рублей.

Участвовавшие в дискуссии главы российских регионов сделали акцент на развитии инфраструктуры гостеприимства во всем ее многообразии – от транспорта до общепита, а также на необходимости тщательной и современной «упаковки» туристических продуктов. Ведь гостей привлекают, в первую очередь, связанные с регионом интересные истории и легенды.

По результатам последнего исследования ВЦИОМ, 92 % путешествовавших по России в год пандемии коронавируса остались довольны отдыхом. Провести отпуск в России в 2021 году намерены 22 % опрошенных, в 2020-м этот показатель составлял лишь 13 %. «Пандемия изменила поведение людей, и мы рассчитываем, что интерес россиян к путешествиям по нашей стране будет расти», – прокомментировал Александр Моор.

Губернатор пригласил соотечественников в Тюменскую область: «Всех искупаем в горячей минеральной воде. Когда ты сидишь в горячей воде, а вокруг минус 20, и еще прекрасная сибирская кухня – это незабываемый отдых».

ИНТЕРЕС РАСТЕТ

Месяцем ранее крупнеи шии на Урале и в Западнои Сибири термальныи курорт «ЛетоЛето» осмотрели полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор во время рабочей поездки по областной столице.

«В состав курорта входят крытыи аквапарк площадью 18 тысяч квадратных метров, СПА-комплекс – 4,5 тысячи квадратных метров, горячий источник площадью 400 квадратных метров, а также комфортабельныи четырехзвездочный отель европеи ского уровня и ресторан «Август». Вся территория комплекса составляет 35 тысяч квадратных метров», – доложил глава компании-инвестора, председатель совета директоров «Сибинтел» Владимир Шевчик.

Общая вместимость курортного комплекса – 2,5 тыс. человек. «ЛетоЛето» пользуется большой популярностью у жителей и гостей региона – с момента открытия в 2018 году его посетили более 760 тыс. человек, в том числе и 260 тыс. человек в 2020-м.

«Одновременно с ростом туристического потока нужно развивать гостевую инфраструктуру. И мы отмечаем, что интерес инвесторов к этой сфере растет. Таких проектов, как «ЛетоЛето», должно быть больше. Мы будем стимулировать развитие подобных термальных курортов – больших и малых, рассчитанных на любой вкус и кошелек», – подчеркнул Александр Моор.