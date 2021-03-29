Платил за фото над пропастью: Арестован россиянин, который принуждал подростков к смертельно опасному руфингу

Сам обвиняемый уверяет, что пытался продвинуть группу о руфинге в соцсетях. Фото: МВД РФ

Следственный комитет расследует уголовное дело о покушении на убийство подростка. Материал прецедентный, связан с увлечением руфингом. Поклонники субкультуры штурмуют крыши многоэтажек ради острых ощущений.

По делу проходит 32-летний житель Подмосковья Никита Лебедев. Сыщики считают, что мужчина манипулировал сознанием несовершеннолетнего.

По делу проходит 32-летний житель Подмосковья Никита Лебедев. Фото: МВД РФ

— Во время переписок с подростками в соцсетях, Лебедев вовлекал их в совершение опасных действий. Обещал перевести деньги на карту в обмен на распространение сведений о руфинге. По его указанию школьникам надлежало вести онлайн-трансляцию или фотографировать свои походы. В кадре нужно было свеситься вниз головой с большой высоты, — сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Москве.

Сыщики считают, что мужчина манипулировал сознанием несовершеннолетнего. Фото: МВД РФ

Сам обвиняемый уверяет, что пытался продвинуть группу о руфинге в соцсетях. И таким образом искал себе «моделей», чтобы наполнять страничку. За каждый снимок вниз головой он платил от 1000 до 2000 рублей. Но перед этим предстояло пройти тестовое задание: за первый опасный ракурс платили 500 рублей.

— Детям от 11 до 14 лет. Он писали им, что научит их правильно позировать, чтобы не свалиться. Якобы это безопасно и можно хорошо зарабатывать. Находились те, кто прислал фото, — сообщил kp.ru источник в следствии.

За каждый снимок вниз головой он платил от 1000 до 2000 рублей. Фото: МВД РФ

Следователи добавляют, что переписки провокатор вел с левых страничек. Сейчас он взят под стражу. У жители Подмосковья изъяли всю технику — чтобы проанализировать содержание.

У правоохранителей есть информация, что от действий провокатора могли пострадать и другие люди. Всех, кто располагает информацией о деле, просят звонить 8 (495) 690-44-51 — это телефон отдела СК, который занимается приемом свидетельских обращений.

У жители Подмосковья изъяли всю технику — чтобы проанализировать содержание. Фото: МВД РФ

Дело о руфире-провокаторе напоминает историю с «Синими китами». Несколько лет назад в России анонимы предлагали подросткам сыграть в квест: выдавали задания, финальным из которых был суицид.