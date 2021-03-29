Сценарий пандемии: Третья волна коронавируса пойдет от домашних питомцев

За прошлый год так и не доказано, что домашние питомцы могут быть источником заражения COVID-19 для человека Фото: Иван МАКЕЕВ

Разработчик первой зарегистрированной в мире антиковидной вакцины в интервью «Известиям» сказал, что коронавирус еще не реализовал свой патогенный потенциал, и вирус может распространиться на сельскохозяйственных и домашних животных, массово распространяясь среди них.

- И когда мы в течение года защитим человечество с помощью хороших вакцин, к этому моменту будут заражены домашние животные, а избавляться от любимых питомцев никто не собирается, — сказал Гинцбург.

Поэтому следующая волна эпидемии может начаться на фермах. И очередным этапом защиты человечества должна стать антиковидная вакцина для животных.

Радио «Комсомольская правда» попросило прокомментировать этот сценарий Надежду Рахманину, кандидат ветеринарных наук, вирусолога, ветеринара зооклиники «Кибела».

- Все-таки коронавирусной инфекции животные подвержены, раз собираются вакцину для них производить?

- Надо понимать, что именно эта вакцина необходима, прежде всего, в пушном звероводстве. Случаи массового падежа пушных зверей за границей, в том числе в Дании, были описаны еще в прошлом году. Вообще пушные звери восприимчивы ко многим инфекционным заболеваниям человека, даже к гриппу есть у них восприимчивость.

Коронавирусом эти животные могут болеть массово. Так что вакцина, действительно, нужна.

- Что касается домашних животных, мы этого сказать не можем, - объяснила эксперт в эфире Радио «КП» - За прошлый год так и не доказано, что домашние питомцы могут быть источником заражения COVID-19 для человека. Есть единичные случаи инфицирования кошек, которые описаны и доказаны. Но никакой массовости пока нет. Исследования в этой области очень широко ведутся, ждем научных публикаций на этот счет. Тем не менее, массовой заболеваемости у животных мы, ветеринары, не видим.