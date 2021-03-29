Брошенного всеми актера Всеволода Хабарова настигло проклятье "Глухаря"

К всеобщему ужасу поклонников Хабаров пополнил список артистов, снимавшихся в сериале "Глухарь"

Известный российский актер и каскадер Всеволод Хабаров найден мертвым в своей квартире. Весь ужас трагедии заключается еще и в том, что актера, снимавшегося в сериале "Глухарь", нашли через месяц после его смерти. Причину смерти брошенного всеми артиста установить пока не удалось. К всеобщему ужасу поклонников Хабаров пополнил список артистов, снимавшихся в сериале "Глухарь", а потом неожиданно ушедших из жизни. Страшные смерти актеров уже нарекли в народе проклятьем "Глухаря".

"Вчера я узнала, что Севы не стало. Его нашли мертвым в квартире, где он пролежал больше месяца", - написала актриса Лариса Бравицкая в блоге. Она также рассказала, что Всеволод Хабаров сильно сдал после трагической гибели своего друга и коллеги Андрея Ростоцкого в 2002 году. Он сорвался со скалы в Сочи возле водопада Девичьи слезы. "После смерти Андрея у Севы наступили тяжелые времена, он бедствовал, подрабатывал где-то охранником... Иногда появлялся на экране в эпизодах...", - добавила Бравицкая.

О так называемом проклятии актерского состава культового сериала "Глухарь" уже сложились легенды. История с Максимом Авериным в главной роли впервые вышла на экраны в конце 2008 года, а в 2011-м стали нелепо погибать артисты, исполнившие роли второстепенных персонажей в разных сезонах детективной ленты.

Дарья Егорычева, 2019 год

21 февраля 2019 года в возрасте 37 лет скончалась актриса Дарья Егорычева. Девушка с 2012 года боролась с раком легких, прошла несколько курсов химиотерапии и операций, но болезнь все же взяла верх. О страшном диагнозе Дарьи Егорычевой долгое время знали лишь ее близкие, так как артистка не хотела афишировать свое заболевание. Меж тем врачи обнаружили у нее рак легких еще в 2012 году. За семь лет актриса перенесла две операции, в ходе которых одно легкое ей удалили полностью, а второе - частично. Летом 2018-го ее состояние ухудшилось: появились метастазы в костях, из-за чего ей было больно даже лежать. Кроме того, в начале февраля 2019-го Дарья частично потеряла зрение.

Актриса Дарья Егорычева

Ольга Вяликова, 2019 год

"Жертвой" злого рока стала и 65-летняя актриса театра и кино Ольга Вяликова. Смерть забрала ее в июле 2019-го по причине, которую ни коллеги, ни родственники знаменитости так и не огласили публично.

Сергей Таланов, 2018 год

Сергей Таланов скончался в 2018 году из-за проблем с сердцем. Как выяснилось уже после его смерти, он долгое время страдал от некого заболевания, подробности которого неизвестны.

Сергей Таланов

Михаил Фатеев, 2018 год

44-летний Михаил Фатеев свел счеты с жизнью. В начале октября 2018 года он был задержан полицией. Сообщалось, что артист познакомился с 14-летним подростком, раздающим газеты у одной из станций метро, и предложил ему помощь в трудоустройстве, оставив свой номер телефона. Когда ребенок вышел на связь, актер пригласил его в гости и прислал фото и видео интимного характера. Подросток показал все родителям, которые и написали на знаменитость заявление в правоохранительные органы. 11 октября Михаила нашли мертвым в следственном изоляторе. Он оставил предсмертную записку, где заявил, что уходит по собственной воле, без физического и психологического давления. Сокамерник актера, в свою очередь, заявил, что спал и не видел, как тот свел счеты с жизнью в туалете.

Сергей Бездушный, 2017 год

В 53 года года скончался актер Сергей Буздушный. Подробности смерти актера неизвестны до сих пор. О его смерти сообщил сын, заявивший, что в последние годы жизни отец боролся со страшной болезнью, о которой старался не рассказывать. Проблемы актера со здоровьем начались в 2013 году, когда он сильно ударился головой. После этого мужчину стали беспокоить мигрени, с которыми он и обратился к врачам. В больнице поставили диагноз - внутричерепное кровоизлияние. Сергей перенес сложнейшую операцию по трепанации черепа, но после нее у него обнаружили опухоль.

Актер сериала «Глухарь» Сергей Бездушный

Вадим Проданов, 2015 год

51-летний Вадим Проданов боролся с тяжелой болезнью на протяжении последних трех месяцев. Однако недуг оказался сильнее, и в ночь на 30 сентября 2015 года актер скончался в инфекционном отделении одной из столичных больниц.

Вадим Проданов

Сергей Заботин, 2013 год

Сергей Заботин скончался в начале 2013 года по пути на кастинг в результате сердечного приступа. Телекомпания, в которую направлялся 76-летний актер, должна была предоставить ему автомобиль, однако из-за снегопада машина не смогла доехать до артиста вовремя. Тогда он принял решение добираться до места самостоятельно. Часть пути Сергей Николаевич проделал на трамвае, после чего спустился на станцию метро "Бауманская", где заблудился. Тогда он позвонил сотрудникам кинокомпании. Когда те все-таки отыскали пожилого актера, он сообщил, что чувствует себя плохо, и попросил вызвать "скорую". Врачи прибыли на помощь Заботину через семь минут, однако он уже скончался.

Вячеслав Титов, 2011 год

В декабре 2011 года в своей квартире на Новорогожской улице в Москве был найден задушенным 40-летний актер Вячеслав Титов. В "Глухаре" актер сыграл наркодилера Олега Шилкина по прозвищу Шило. Мертвого и полностью обнаженного актера с пакетом на голове обнаружила мама. Смерть наступила в результате механической асфиксии - актера задушили. По предварительной версии, с артистом расправился кто-то из его знакомых, в компании которого он провел всю ночь. Спустя два года после инцидента в убийстве знаменитости признался 23-летний житель Владикавказа Давид Засеев. Выяснилось, что с ним Титов познакомился на улице и пригласил к себе домой. Там между мужчинами произошел конфликт, в результате которого новый знакомый дважды ударил звезду "Глухаря" по голове тупым предметом, после чего надел ему на голову пакет и задушил брючным ремнем. Причиной столь жестокой расправы Давид назвал личные мотивы.

Актер Вячеслав Титов

Анатолий Отраднов, 2011 год

В феврале 2011 года в Мытищах погиб 29-летний Анатолий Отраднов. Его нашли замерзшим на улице. Сначала решили, что смерть наступила в результате переохлаждения, но вскоре стало ясно - актера отравили, ограбили и бросили умирать на улице. При этом следов насилия на теле звезды обнаружено не было. Экспертиза показала, что смерть наступила в результате отравления алкоголем и медицинским препаратом клозапин, который является сильным нейролептиком.

Сергей Шарошкин, 2011 год

В марте 2011 года в Рязанской области трагически погиб 41-летний Сергей Шарошкин. Его убило взрывом свето-шумовой гранаты из-за неосторожного обращения с ней.