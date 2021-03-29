Обыграем ли снова «этот колхоз»: Россия опять встречается со Словакией

Все аналитики заявляют, что команда Черчесова – безоговорочный фаворит в этом матче. Но на самом деле не так все просто. Фото: REUTERS

Лидер отборочной группы Н к ЧМ-2022 сборная России 30 марта в Трнаве встречается со Словакией. Все аналитики заявляют, что команда Черчесова – безоговорочный фаворит в этом матче. Но на самом деле не так все просто.

«Думали, мы этот колхоз не обыграем?» - надменно спрашивал полузащитник сборной России Роман Широков в 2011 после победы над Словакией в отборе к Евро-2012. И фраза прочно вошла в список самых крылатых в российском футболе. Через пять лет этот словацкий «колхоз» грохнул сборную Слуцкого на Евро-2016. И еще через пять лет мы встречаемся снова.

Сборная Словакии ужасно начала отбор ЧМ-2022. Ничью с Кипром (0:0) еще можно было считать осечкой и списать на мантру, что «играть научились все». Но еще одна ничья с Мальтой (2:2) показала, что словацкая национальная команда в кризисе. И как выгребать из него – совершенно непонятно. 33-летний Марек Гамшик, на котором все держалось в сборной Словакии все последние годы, травмирован. С кем атаковать – совершенно непонятно. Но это не значит, что 30 марта Дзюба и его товарищи возьмут соперников голыми руками.

В конце концов словацкая сборная – участник Евро-2020. И потом она теряла очки в тех играх, когда должна была атаковать и владеть преимуществом. Но в Трнаве скорее всего будет по-другому. Это уже лидер группы сборная Россия должна будет идти вперед, а хозяева могут сосредоточится на игре на контратаках, и не факт, что ей этот плане не принесет успеха. Плюс к тому Словакия очень сильна на «стандартах» – Мальте два гола они забили как раз после них.

Обо всем этом тренерский штаб сборной России, конечно, знает. Из Сочи команда Черчесова вылетела 28 марта, а утром 29-го у российской сборной были гости – инспекторы ВАДА пришли забрать допинг-пробы у десяти футболистов. Ничего необычного, распространенная практика в год больших турниров. А перед этой игрой наша команда из-за травмы потеряла Смольникова, а также из-за особенностей сообщения между Словакией и Германией в свой клуб отправился Жирков. Но это не те потери, которые могут могут лишить сборную России статуса фаворита в этом матче.

Группа Н. Положение команд: Россия – 6 очков, Словения, Хорватия – 3 очка, Словакия – 2, Кипр, Мальта – по 1.