Кафе в многоэтажках Воронежской области практически исчезнут?

На текущий момент в Воронежской области в многоквартирных домах расположено 113 предприятий общепита Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти Воронежской области ужесточают требования к барам, кафе, закусочным, буфетам и рюмочным, расположенным в многоквартирных домах и на прилегающей к ним территории. Ключевой пункт изменений – запрет на работу общепита с лицензией на продажу алкоголя, где площадь зала для обслуживания посетителей менее 70 квадратных метров в Воронеже и менее 50 метров в районах региона. В феврале документ поступил в областную Думу, рассмотрен на Совете Думы и затем направлен на заключение губернатору Воронежской области Александру Гусеву. Хотя даже в таких крупных городах, как Москва и Санкт-Петербург, минимальный размер зала для обслуживания составляет крошечные 25 и 20 кв. метров соответственно.

Логика властей такая: дескать, они «заботятся о здоровье воронежцев» и создают «комфортные условия для жизни в многоквартирных домах». Цель благородная! Вот только последствия решения будут пугающие. На текущий момент в Воронежской области в многоквартирных домах расположено 113 предприятий общепита, имеющих лицензию на продажу алкоголя, 109 из них находятся в Воронеже. При этом 75 кафешек имеют зал обслуживания до 30 квадратных метров, так как действующий закон указывает на 20 квадратных метров! Проще говоря, всего один законопроект убивает в регионе больше половины баров, кафе и закусочных, расположенных в многоквартирных домах (а много ли у нас других?).

Чем это грозит? Целым комплексом проблем.

Первая – экономическая. Бизнесы закроются, что приведет к сокращению налоговых поступлений в бюджет региона, что не есть хорошо в условиях пандемии. Вторая причина – социальная. Вырастет безработица. Представители отрасли уже сообщили, что в результате этой меры более 1000 человек в регионе лишатся работы, останутся на улице без доходов и какого-либо содержания. Впрочем, это также скажется и на финансовом благополучии их семей, детей. В-третьих – вырастет роль крупных сетевых компаний, которые займут доминирующее положение на рынке.

Бизнес крайне негативно отреагировал на нововведение.

«Мы на этом рынке работаем уже 18 лет. Создали сеть из шести винных магазинов. Торгуем только вином, произведенным заводами Краснодарского края. Велись переговоры о начале поставок и продаж продукции винзаводов Крыма. Если документ будет принят, то закрыть придется всю сеть, - признался директор ООО «Винтаж» Руслан Самодуров. – Удивляет «целеустремленность» властей. Руководство Департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области встречалось с представителями отрасли. Говорят, что 170 объектов приносят всего 5 млн. рублей налогов в бюджет. Дескать, мало. Люди потеряют работу – тоже считают вопросом не очень важным. Ключевой аргумент в пользу ужесточения требований – много поступает жалоб от жителей многоквартирных домов на дебоши рядом с объектами общепита. Но для решения такого рода проблем есть полиция, которая должна на жалобы как-то реагировать. Кроме того, 90% жалоб поступают на заведения, работающие круглосуточно, не имеющие лицензии на продажу алкоголя. Чиновники с этим соглашаются, кивают, но все равно настаивают на увеличении минимальной площади зала до 70 кв. м. в Воронеже и 50 кв. м. в области. Нас закроют, а наше место займут «нелегалы».

«Инициатива властей вызвала не только шок у меня, но и других предпринимателей, которые полностью лишатся бизнеса в случае принятия закона и увеличения ограничений площади до 70 кв. метров, - сообщила Галина Толкачева, директор ООО «Виноградная лоза». - Страна только начала «отходить» от кризиса пандемии и совершенно неясно, в каких целях власти вдруг решили не помочь малому бизнесу, а просто «задушить» его. В Курске ограничения составляют 30 кв. м. Мы рады, что чиновники этого субъекта заботятся о предпринимателях. Хотелось бы такого отношения к нам. И только в Воронеже хотят принять закон «с драконовскими условиями». Очень жаль, что представители власти не помогают малому бизнесу, а уничтожают его. Мы получаем «жесткий пинок» от власти. Какое может быть доверие после этого?»

«Принятие закона об увеличении площади зала общепита с торговлей алкоголя на розлив ничего, кроме негативных и печальных последствий не принесет, - убежден директор ООО «Тамань» Анатолий Петрухин. - То, что предприниматели потеряют бизнес, создаваемый годами, работники рабочие места, а бюджет области доходы, это, по-видимому, власть не интересует. В Белгороде минимальная площадь составляет 25 кв. м. Хотелось чтобы и в Воронеже был принят закон, говорящий о минимальной площади зала 20-25 кв. м. Таким образом предприниматели смогут увеличить свои торговые сети и убрать людей с улиц в помещения. Депутаты и чиновники Воронежа, наверное, не ходят по дворам «старой части города», и не понимают, что люди, которые пользуются услугами общепита в виде баров небольшой площади, не изменят свой образ жизни. Они переместятся во дворы жилых домов, в парки, на тротуары, будут распивать спиртные напитки непосредственно возле магазинов, где их купили, справлять нужду в подъездах и общественных местах, шуметь по ночам во дворах жилых домов, бить бутылки и мусорить. Вот последствия принятия этого закона. Очень жаль, что чиновники Воронежской области этого не понимают».

В заключение расширим один из фактов, высказанных предпринимателями. Введение ограничений противоречит политике государства, направленной на восстановление экономики в условиях пандемии и экономического кризиса, на поддержку предпринимателей, развитие бизнеса и обеспечение граждан рабочими местами. А в данном случае результат получаем противоположный: выкручиваем руки тем, кто выжил в пандемию?..

Предприниматели региона направили коллективную жалобу губернатору Воронежской области Александру Гусеву с просьбой разъяснить официальную позицию властей.